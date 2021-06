La oposición de Santander duda de las posibilidades de sacar adelante una moción de censura contra el PP

Pese a que el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti, ha abierto este fin de semana la puerta a una posible moción de censura por los "flagrantes incumplimientos" en su pacto de gobierno con el PP, la posibilidad de que esta cuaje y sirva para desalojar a los populares del poder por primera vez en democracia sigue siendo lejana. Así se desprende de las reacciones de los principales grupos políticos en la capital de Cantabria, que no se creen las amenazas del edil de la formación naranja en la ciudad, que insiste en que todas las opciones están abiertas.

"El pacto con el PP en Santander era un suicidio político para Ciudadanos porque había que cumplir con nuestro compromiso de regenerar"

"La gente se cree que esto es tan sencillo como que a mí me autoricen a negociar con otros partidos que puedan propiciar una moción de censura, pero no es tan simple porque no tengo claro que en la oposición estén dispuestos ya a hacer ese movimiento. Por tiempo y porque algunos están empezando a hacer cálculos electorales a dos años con varios escenarios", resumió Ceruti en una reciente entrevista con elDiario.es en la que calificó de "suicidio político" para Ciudadanos el pacto que firmaron con el PP, formación que se ha negado a valorar las palabras del portavoz naranja pese a la amenaza de ruptura que se desprende de sus declaraciones.

Ante este nuevo escenario, desde el PSOE consideran que la llave para que una moción fructifique está en los despachos del Grupo Regionalista, al tiempo que no parece claro para los socialistas que Ceruti esté respaldado por Ciudadanos a la hora de romper con la alcaldesa, Gema Igual (PP). Por su parte, el PRC considera que el actual equipo de gobierno llegará hasta el final de una legislatura que "se cerrará en blanco". En todo caso, los regionalistas aseguran que no han mantenido encuentros ni negociaciones con el Partido Popular.

En cuanto al concejal de Unidas por Santander, Miguel Saro, necesario para que esa hipotética moción saliera adelante, invita al resto de partidos a negociar un cambio histórico para la ciudad: "Creemos que están a tiempo de presentar una alternativa para Santander. Queda media legislatura, los números dan, y el propio Ceruti ha admitido que motivos para romper el pacto de Gobierno le sobran, así que le instamos a que lo haga", recalca.

El PSOE reclama al PRC mover pieza

Los socialistas, abiertamente partidarios de la moción, dan a entender que el respaldo del partido naranja a Ceruti no es pleno, al tiempo que reclaman al PRC un movimiento para fraguar una mayoría alternativa. Mientras la situación no cambie, ha dicho Daniel Fernández, portavoz del PSOE en Santander, la legislatura, que está rota, puede acabar dentro de dos años como una legislatura en blanco.

"La coalición PP-Ciudadanos en Santander está rota. Llevamos meses presenciando los desacuerdos de este desgobierno y es el momento de las decisiones: cambiamos para poner orden en el Ayuntamiento o nos vamos a otra legislatura perdida. Después de más de 40 años de gobiernos de los mismos, el PSOE siempre estará a favor de hacer valer la mayoría alternativa al PP, que es la voluntad de los santanderinos expresada en las urnas. Pero no basta con unas declaraciones, o con 200 ruedas de prensa para denunciar incumplimientos de su pacto forzado desde Madrid y mal avenido", ha asegurado el portavoz socialista.

Ciudadanos tiene que demostrar que respalda a su portavoz municipal y que está dispuesto a enmendar la traición a los votantes del cambio en 2019. Y el PRC también tiene que entender que sobran los motivos para hacer valer la mayoría alternativa al PP Daniel Fernández — Portavoz del PSOE de Santander

Para Daniel Fernández, "Ciudadanos como partido tiene que demostrar que respalda a su portavoz municipal y que está dispuesto a enmendar la traición a los votantes del cambio en 2019. Y el PRC también tiene que entender que sobran los motivos para hacer valer la mayoría alternativa al PP. ¿Qué más tiene que pasar? Santander necesita un gobierno estable que se encargue de lo más urgente: solucionar el problema de las basuras. Y de lo importante: democratizar el Ayuntamiento y desbloquear las comisiones de investigación para conocer la verdad de lo que ha hecho el PP con los contratos públicos".

El PRC habla de "pacto fallido"

Para José María Fuentes-Pila, portavoz regionalista, "llevamos dos años escuchando que se trata de un pacto fallido y y suicida, por lo que es factible la ruptura". No obstante, que sea posible una ruptura no quiere decir que se produzca, ni que se produzca mediante una moción de censura. Para los regionalistas de Santander el problema de fondo es que los ediles de Ciudadanos "quieren gobernar sus concejalías al margen de gobernar Santander".

En todo caso, en el PRC asisten con "perplejidad" la continua tirantez de estos dos años con declaraciones como que Santander ha cambiado por la acción de Cs. "No se puede estar otros dos años en una posición dramática en lo político y decir que gracias a ellos Santander ha cambiado. Eso causa perplejidad y causa perplejidad porque Santander se encuentra en su peor momento en 15 años", ha dicho Fuentes-Pila.

Preguntado si ve mimbres para una moción de censura a Gema Igual y cuál sería la actitud del PRC sobre posibles acuerdos, Fuentes-Pila ha defendido un "camino propio" y da a entender que no caben acuerdos: "Nosotros tenemos una hoja de ruta y no veo más posibilidad que se mantenga este pacto agónico hasta 2021". Ha insistido en que quedan dos años en los que se repetirá "el relato quejumbroso de ambos hasta llegar a 2023".

Pudimos gobernar con el PP y no lo hicimos y Ceruti pudo gobernar con nosotros y no quiso. Quien pactó con el PP fue Ciudadanos y no los demás José María Fuentes-Pila — Portavoz del PRC en Santander

Sobre las insinuaciones de Ceruti acerca de que el PP pudiera haber alcanzado algún entendimiento con otra formación, Fuentes-Pila se ha mostrado tajante y ha dicho que no hay ni ha habido "ningún acuerdo ni conversación con el PP". "No tenemos connivencia estratégica con nadie: solo nuestro modelo político y nuestra tarea de fiscalizar". En un contexto de "siniestrismo político en donde todos se miran de reojo", la posición del PRC es, según Fuentes-Pila, "muy clara". "Pudimos gobernar con el PP y no lo hicimos y Ceruti pudo gobernar con nosotros y no quiso. Quien pactó con el PP fue Ciudadanos y no los demás".

Fuentes-Pila ha sugerido a Ceruti que, si no puede propiciar un cambio, la alternativa es "irse a casa". "Puedes tener una decisión política dirigida desde Madrid, pero cuando al año dices que es imposible cumplir el pacto solo quedan dos cosas: buscar un cambio o irte para casa. Llevamos dos y años así y seguiremos dos años igual", ha lamentado.

Unidas por Santander mete prisa

El más contundente en su valoración ha sido el concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento y portavoz de la coalición electoral Unidas por Santander, Miguel Saro, que ha considerado que las declaraciones de Javier Ceruti en la entrevista de elDiario.es "no dejan de ser más que las disculpas habituales para justificar la posición de bisagra de Ciudadanos en el equipo de Gobierno y tratar de mantener una distancia con el comportamiento de los tránsfugas de la pasada legislatura".

Queda media legislatura, los números dan, y él mismo ha admitido que motivos para romper el pacto de Gobierno le sobran, así que le instamos a que lo haga Miguel Saro — Portavoz de Unidas por Santander

"Desde Unidas por Santander creemos que sí están a tiempo de presentar una alternativa para Santander. Queda media legislatura, los números dan, y él mismo ha admitido que motivos para romper el pacto de Gobierno le sobran, así que le instamos a que lo haga. No es la primera vez que, desde nuestra formación, le hemos animado a alejarse del Partido Popular si está en contra de su actitud autoritaria, desoyendo mandatos del pleno como la inclusión de las comisiones de investigación en el reglamento orgánico o la creación del Observatorio de Contratación que, pese a aprobarse por mayoría, sigue paralizado por la Alcaldía", ha insistido Saro.

Vox cree que el "problema" es Ceruti

También se ha expresado al respecto Guillermo Pérez-Cosío, concejal de Vox, que ha considerado que "el único problema que hay en el equipo de gobierno es el propio portavoz de Ciudadanos". "Después de haber impuesto el acuerdo al PP y de llevar dos años decepcionantes gestionando dos de las concejalías más importantes y con más presupuesto del Ayuntamiento, las palabras de Ceruti me suenan a torpes excusas", ha dicho.

"En sus concejalías no ha existido renovación ni tan siquiera actividad, tan solo aumento de gasto", ha insistido el edil de extrema derecha, para concluir: "El problema es él".