El PRC apoyará la investidura de Pedro Sánchez tras el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos

El acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos ya tiene su primer voto a favor. Así lo ha confirmado el secretario general del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Miguel Ángel Revilla, que ha anunciado que el propio Pedro Sánchez se ha puesto en contacto con él para ratificar sus compromisos con los regionalistas, que ya propiciaron que el diputado de esta formación se convirtiera en el único apoyo externo al PSOE en la investidura fallida.

"Los términos de nuestro acuerdo permanecen intactos", ha informado por SMS el candidato socialista al propio Revilla, que ya había anticipado en la misma noche electoral que seguirían apostando por Sánchez como presidente del Gobierno si certificaba que el documento que PRC y PSOE firmaron en junio seguía en vigor en su integridad y se cumplían los plazos establecidos.

"Yo creo que ahora mismo no queda otra opción que esta, ya que el Partido Popular no estaba dispuesto a colaborar permitiendo un Gobierno en solitario del PSOE. Independientemente de que garantizar la Presidencia no es lo más importante, lo más importante es garantizar los presupuestos, y eso era imposible que se diera una vez que Ciudadanos se ha derrumbado y no sumaban mayoría y el PP ha dicho que no quería colaborar en ese Gobierno", ha analizado el líder de los regionalistas cántabros.

Además, sobre la premura de las negociaciones, que han fructificado en tiempo récord, Revilla se ha mostrado irónico."Ha sido una sorpresa que prácticamente 30 horas después de celebrarse las elecciones haya un acuerdo cuando antes de las elecciones, en seis meses, los mismos protagonistas no tuvieron voluntad de llegar a ese acuerdo. Y en estas circunstancias, además, habiendo bajado en votos los dos partidos", ha comentado el también presidente de Cantabria tras la sesión plenaria en el Parlamento autonómico que se ha celebrado este martes.

Revilla, que había apostado porque no se repetirían de nuevo las elecciones y que consideraba que la opción más probable en este caso era una gran coalición entre el PSOE y el PP, sin embargo, no ha mostrado reparos importantes a que el acuerdo sea con Unidas Podemos, incluso con Pablo Iglesias como futuro vicepresidente: "El hecho de que haya ministros de Podemos a mí no me quita el sueño. Si son capaces… Otra cosa es que lo hagan bien o no. Veremos", ha señalado el líder del PRC, que sí ha reclamado que en relación al conflicto en Cataluña "haya una sola voz" y "se disipen claramente" todas las dudas. "Que se deje muy clarito que no se van tolerar veleidades que vayan en contra de la Constitución", ha pedido.

"Cualquier Gobierno democrático nos parece legítimo y quien tiene que hacer el Gobierno es el presidente, que tiene la facultad de llegar a acuerdos y de nombrar a sus ministros, pero la línea roja que tenemos es que no apoyaríamos nunca un Gobierno con participación de partidos independentistas que vulneran la Constitución y que están empeñados en hacer en Cataluña un referéndum de autodeterminación ilegal. Esa es la línea roja", ha dicho al respecto.

Reclamaciones del PRC

Miguel Ángel Revilla, secretario general del PRC, estableció en la misma noche electoral del 10 de noviembre, con el escrutinio aún en marcha, cuáles serían las exigencias de su partido para dar su apoyo a un Gobierno presidido por Pedro Sánchez: Básicamente, los mismos planteamientos que recogía el documento que el PRC firmó con el PSOE el pasado mes de junio y que permitieron que el diputado nacional de los regionalistas, José María Mazón, se convirtiera entonces en el único apoyo externo de los socialistas en la investidura fallida.

La lista de peticiones del PRC al futuro Gobierno de España pasan, fundamentalmente, por las infraestructuras: desde la finalización de la línea de AVE, que debe llegar a Cantabria en 2024, a la puesta en marcha de un tren de altas prestaciones que una Santander con Bilbao en 40 minutos o una importante inversión para la mejora del maltrecho servicio de Cercanías, la reparación de la red de carreteras que depende del Estado y el apoyo al Centro Logístico de La Pasiega, reclamaciones todas ellas aceptadas por el PSOE y que se incluyeron en ese documento ya rubricado el pasado verano.

Además, los regionalistas suman a estas exigencias el pago completo en los próximos cuatro años de la deuda con el Gobierno de Cantabria por las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que cifran en 121 millones de euros, o el pago del 50% del gasto de la comunidad autónoma como consecuencia de la aplicación de la Ley de Dependencia, entre otras cosas.

"Ya lo han firmado. Ahora, que lo ratifiquen, cumplan sus compromisos y el PRC sumará su voto al que ha ganado", aseguró Revilla durante su primera comparecencia tras confirmar la presencia de un diputado del PRC en el Congreso esta próxima legislatura que está a punto de arrancar, y que cuenta ahora con la luz verde del propio Sánchez para garantizarse el apoyo de los regionalistas en este nuevo periodo de sesiones.