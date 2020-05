Revilla niega conocer la sociedad pantalla que ha donado 200.000 euros a Cantabria para luchar contra la COVID-19

La mecha se encendió en Twitter el pasado viernes y el fuego comienza a tomar altura. Durante este fin de semana, los datos relacionados con una donación anónima de 200.000 euros al Gobierno de Cantabria para contribuir con las necesidades derivadas de la COVID-19 a través de una supuesta sociedad pantalla radicada en Edimburgo comienzan a despertar más dudas que certezas en la comunidad autónoma.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), cuestionado directamente por este tema por los periodistas, ha negado en las últimas horas conocer la vinculación con la comunidad autónoma de la empresa DUNOON INVESTMENT TRADING, a quien se atribuye esta generosa aportación económica en la cuenta abierta por su Ejecutivo para recaudar fondos contra el coronavirus, ni la actividad de este entramado societario radicado supuestamente en un paraíso fiscal.

"Pues mire, no. Nosotros hemos abierto una cuenta y yo, de momento, desconozco qué empresa es esa. Tampoco he llamado a nadie de los que han dado los donativos para dar las gracias y tampoco sé la procedencia. Solo sé la procedencia de lo que he ingresado yo. Eso sí que lo sé. Lo que he puesto yo está claro. Pero no sé, desconozco quién es esa empresa", ha dicho Revilla en rueda de prensa tras la novena Conferencia de Presidentes celebrada este domingo.

El presidente cántabro, que había llamado a la solidaridad de los ciudadanos en los momentos más duros de la pandemia, cuando faltaba material de protección para los sanitarios y los hospitales luchaban por no colapsar, se ha mostrado esquivo y ha comparado esta donación opaca con otras realizadas, por ejemplo, por Amancio Ortega, el fundador de la multinacional textil Inditex.

"Aquí habrá que analizar que cuando el señor de Zara ha dado tantos donativos también ha habido quien ha cuestionado que si es una empresa que se lucra con el trabajo o el infratrabajo en otras zonas del mundo con salarios… Ahí no hemos llegado. De momento, a todo lo que hemos llegado ha sido a dar el acuse de recibo, pero ni le hemos preguntado por qué lo da ni de dónde procede su dinero. La cuenta está abierta, ha llegado el dinero, tiene un donante y ni siquiera todavía hemos dado las gracias. O sea, que no sabemos quiénes son", ha zanjado Revilla sobre este tema.

Tras estas explicaciones, Podemos ha exigido al Gobierno autonómico que aclare la procedencia de esta donación publicada el día 8 de mayo en el Boletín Oficial de Cantabria para la lucha contra el coronavirus y que procede, según resalta este partido, de la sociedad pantalla DUNOON INVESTMENT TRADING, que "algunas informaciones sitúan en una investigación por tráfico de armas".

Por otro lado, la formación morada ha reclamado que se aclare qué relación mantiene el Gobierno con dicha empresa para que haya realizado la segunda mayor donación hasta la fecha, tras otra de una cuantía similar realizada por el Banco Santander, y haya sido "en dinero y no en material sanitario como han hecho otras empresas".

Podemos, que esta legislatura no tiene representación en el Parlamento de Cantabria, ha mostrado sus dudas sobre el "interés filantrópico de este entramado de empresas en paraísos fiscales", ya que, a juicio de esta formación política, "todo apunta a una trama de lavado de dinero procedente del crimen organizado", por lo que han exigido al Gobierno de Cantabria que investigue a la sociedad que hay detrás de la donación.

Para la formación morada, de ser ciertas las informaciones que apuntan a un origen ilegal de la donación, "este dinero ha de ser devuelto de inmediato, ya que de no hacerlo el Gobierno de Revilla se convertiría de facto en colaborador necesario de una red de blanqueo de dinero", como también ha apuntado Vox, que ha anunciado una batería de preguntas en la Cámara autonómica, donde tienen dos diputados integrados en el Grupo Mixto.

Investigación en marcha

El Ejecutivo autonómico informó el pasado sábado de que había aceptado la donación, a favor de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de un importe económico ofrecido por la empresa DUNOON INVESTMENT TRADING correspondiente a la cuantía de 200.000 euros, que había sido ingresada en

la cuenta denominada 'Donativos Coronavirus', cuya apertura fue autorizada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 2 de abril de 2020, y que está vinculada a la finalidad de contribuir con las necesidades derivadas de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

Tras la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) de este trámite la semana pasada, el ingeniero de Telecomunicaciones y director general de la empresa ITEISA, Jaime Gómez-Obregón, miembro de la directiva de CEOE-Cepyme Cantabria y expresidente de la Asociación Cántabra de Empresas de Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (ASCENTIC), inició una investigación que ha ido relatando en su cuenta de Twitter y que ha desatado una catarata de reacciones.

Esta sociedad con sede en Edimburgo, “DUNOON INVESTMENT TRADING”, acaba de donar 200.000 € al Gobierno de Cantabria. Es una cifra abultada, ¿alguien sabe qué empresa es y qué relación tiene con la región? https://t.co/IxtZJ32Epx — Jaime Gómez-Obregón (@JaimeObregon) May 8, 2020

A lo largo de los últimos días, este empresario cántabro ha desvelado que la empresa que realizó la donación tiene sede en Escocia y, según el Registro Mercantil, la única sociedad llamada "DUNOON" en Edimburgo está controlada por un ciudadano ruso residente en Moscú bajo el nombre de Vasilii Piatykh y relacionado con el tráfico de armas y el crimen organizado. Además, ha asegurado que como sus socios son dos sociedades de capital establecidas en Belice y Seychelles cuyo objeto social es "el comercio al por mayor y por menor".