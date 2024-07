Revilla, sobre Sánchez: “Cuando un político pierde una vez la coherencia y la dignidad, las siguientes vienen de carril”

“Cuando un político pierde la coherencia una vez, cuando se pierde la dignidad una vez, ya la segunda, la tercera y la cuarta vienen de carril”. Con estas palabras, el expresidente cántabro y secretario general del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Miguel Ángel Revilla, ha enmarcado el pacto PSOE-ERC para aplicar un concierto económico en Cataluña como una nueva exhibición de falta de “coherencia y dignidad” de Pedro Sánchez desde que este iniciara los acuerdos con nacionalistas para la gobernabilidad de España en 2020.

Revilla ha rechazado el acuerdo alcanzado en Cataluña por hacer “saltar por los aires” la solidaridad interterritorial entre regiones ricas y pobres, “que está en la Constitución” y se ha remontado, para “esa primera vez”, al 25 de junio de 2019, cuando Pedro Sánchez negoció una investidura, a la postre fallida, y que contó entonces con el voto del único diputado nacional del PRC, José María Mazón. Meses después, celebrados nuevos comicios, Sánchez había alcanzado un principio de acuerdo con la izquierda parlamentaria y los nacionalistas, perdiendo de ese modo el apoyo que le habían prestado antes los regionalistas.

“En 2019, Pedro Sánchez se presenta como un socialista de toda la vida para decir: 'Voy a presentarme con mi programa a la investidura y no voy a pactar con partidos que me quiten el sueño, ni con independentistas ni mucho menos voy a dar indultos ni amnistías”, y nada más tuvo la adhesión de un diputado, José María Mazón. En enero de 2020, Pedro Sánchez, que no había variado en nada la oferta de la anterior campaña, sorprendentemente en la noche electoral dio un cambio de 180 grados y anunció que iba a ser presidente con aquellos que le quitaban el sueño y con los independentistas, creándose además una mesa de diálogo entre los independentistas catalanes y el PSOE. Y ahí empieza todo lo que ahora estamos viendo“, ha defendido Revilla en una comparecencia en el Parlamento cántabro.

Ese “todo” es, para Revilla, lo que está ocurriendo desde hace cuatro años, incluida una Ley de Amnistía, algo que no le parece tan grave como conceder un concierto económico a Cataluña. A su juicio, pueden entenderse los indultos como un gesto de magnanimidad, pero no la ruptura de la financiación común con “un concierto económico” en los mismos términos que los del Euskadi y Navarra.

“El indulto yo lo vi bien. Indultar a la gente es un acto magnánimo que los gobiernos han venido haciendo habitualmente. La amnistía ya es otra cosa distinta. Pero, bueno, el indulto y la amnistía no son tan graves como lo ocurrido ayer. Lo que ayer se aprobó fue un concierto económico con Cataluña idéntico al que tiene el régimen foral navarro o el que tiene Euskadi, por más que lo llamen 'financiación singular solidaria'. Van a recaudar todos los impuestos y van a recaudar lo que se negocie. Se rompe el sistema de régimen común de los españoles, creo que se vulnera también la Constitución y yo tengo la confianza de que, como se requiere de una modificación de la LOFCA, haya algún partido en el Congreso de los Diputados que diga que no traga con esto”, ha insistido el dirigente regionalista.

Mensaje para los socialistas

“Esto es un concierto económico en toda regla y es sorprendente que firme esto un Partido Socialista porque va en contra de un principio fundamental del socialismo que es la solidaridad”, ha comentado el secretario general del PRC.

El político cántabro se ha mostrado escéptico de que, puertas adentro del PSOE, el pacto sea aceptado. “El principio de solidaridad entre regiones ricas y menos ricas, que está en la Constitución, ha saltado por los aires. Supongo que el PSOE tendrá que hacer mucha didáctica porque me cuesta creer que el que sea socialista de verdad pueda tragar con esto”, han sido sus palabras.

Sobre la Conferencia de Presidentes anunciada este pasado martes por Pedro Sánchez, Revilla ha recordado que está aprobada y firmada cuando era presidente y que estaba entonces previsto que se celebrara en Comillas.