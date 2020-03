TU pide a Educación que no se limpien ahora los centros educativos

"Consideramos que la limpieza de los centros, en estos momentos, no constituye un servicio esencial y sí supone un riesgo de contagio no solo para el trabajador, sino también para sus familias y el resto de la población", ha denunciado el sindicato en un comunicado.

Según TU, la Consejería de Educación ha remitido instrucciones para que sus trabajadores, empleados de servicios, vayan a realizar una limpieza de los centros. A pesar de que este personal depende funcionalmente de la Secretaría General, dicha instrucción deja en manos de la dirección de cada centro las pautas a seguir en cuanto a organización, horarios y días concretos para llevar a cabo dicha limpieza.

Esta situación ha llevado a algunos directores de centros a tomar la decisión de ordenar a los trabajadores realizar dichas tareas de limpieza de forma inmediata, "instando a otros compañeros, además, a adoptar similares decisiones organizativas", ha denunciado TU.

Para este sindicato, la adopción de decisiones como ésta supone "poner en alto riesgo a estos trabajadores ya que se les ordena salir de sus domicilios para prestar sus servicios en los días clave de esta crisis sanitaria, para los que se prevé que la curva de contagios llegue a su cúspide, cuando además muchos no disponen de vehículo propio y han de desplazarse a distintos puntos de la región desde su domicilio" y sin "horarios razonables" de transporte público.

Trabajadores Unidos considera "una absoluta incongruencia" la adopción de estas decisiones cuando el país está en estado de alarma y cuando el personal directivo, docente, administrativo y asistencial que presta servicios en dichos centros no tienen que asistir presencialmente a los mismos y, por lo tanto, los centros permanecen vacíos.

A ello se suma, según TU, que dichos trabajadores no cuentan con EPIs ni lugares de aseo para lavarse o para cambiarse; y que no se les ha dado instrucciones sobre lavado de uniforme que en principio están llevando a su casa, además de que "nadie les ha informado si tienen uniformidad para cambiar y en muchos casos se les obliga a aceptar las llaves de los centros cuando esa responsabilidad no les compete".

"Las instrucciones del Estado son muy claras: restricción a la prestación de servicios presenciales solo a aquellos trabajadores adscritos a servicios esenciales. No consideramos que estos momentos la limpieza de centros cerrados resulte esencial ya que hay tiempo suficiente hasta que se proceda a la reapertura de los centros para realizar esta labor, coincidiendo con las previsiones de reducción del riesgo de contagio del COV19", ha sostenido el sindicato.

Además, ha calificado de "desproporcionada e irresponsable" la medida teniendo en cuenta que hay centros de atención a la dependencia "donde sí hay colectivos vulnerables que precisan de una desinfección mayor con los mínimos de personal para realizar esta labor".

Por todo ello, TU ha solicitado a la Consejería de Educación que proceda a dar instrucciones para que "cese la adopción de decisiones y dejación de funciones que ponen en riesgo de manera innecesaria a los trabajadores y que a juicio de Trabajadores Unidos suponen el incumplimiento manifiesto de las medidas decretadas por el Estado para la salvaguarda de la salud de los trabajadores y de toda la población".

TU espera respuesta del departamento que dirige Marina Lombó "a la mayor brevedad posible" dada la "gravedad de la situación".