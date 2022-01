Cantabria suprime la exigencia del pasaporte COVID en hostelería y ocio

Cantabria ha decidido no prorrogar la vigencia del pasaporte COVID tanto en hostelería como en ocio 40 días después de su implantación. Así lo ha explicado este martes el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, quien ha detallado que este "ya no cumple con el objetivo" debido a que no disminuye la transmisión con la variante ómicron.

Cabe recordar que el certificado se encontraba vigente en toda la comunidad pese a que comenzó estándolo solo en los niveles 1 y 2 de riesgo por la enfermedad. Asimismo, Sanidad habilitó en su momento una web 'app' lectora para verificar la validez del certificado, y evitar posibles suplantaciones de identidad.

Desde que se puso en marcha esta limitación, que ha sido una de las más cuestionadas por los hosteleros por su poco margen de eficacia debido a las altas tasas de vacunación de la comunidad, todos los lugares donde se consumiesen bebidas y comida tenían la obligación de solicitarlo siempre y cuando los clientes entrasen dentro del establecimiento.

Asimismo y según han apuntado, la obligatoriedad del pasaporte COVID ha podido generar que 5.700 personas, excluyendo a los niños, se vacunasen por primera vez en Cantabria. No obstante, como ha reiterado el titular del departamento, "ahora ya no cumple con esa función y tampoco evita el contagio en interiores por la alta transmisibilidad del virus".

Por tanto, desde este martes, día en que finalizaban los 40 días de vigencia de la norma, los eventos culturales y los locales de hostelería ya no tendrán que solicitar el certificado.