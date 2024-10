El consejero de Salud acusa a la oposición de “vivir en Marte” por rechazar privatizaciones: “¿Cuánta sanidad privada hay en Cantabria?”

El consejero de Salud, César Pascual (PP), ha insistido este lunes en que no existe “caos sanitario” en Cantabria y ha acusado a la oposición de “vivir en Marte” por criticar las privatizaciones en esta materia. Y lo ha hecho en sede parlamentaria, durante una comparecencia a petición del PSOE que, en realidad, iba dirigida a la presidenta, María José Sáenz de Buruaga (PP), para que fuera ella la que diera explicaciones sobre la situación sanitaria en la comunidad autónoma.

No ha sido así. Pascual ha comparecido en la Cámara autonómica defendiendo la gestión de su departamente y sus resultados: “Está funcionando y seguirá funcionando”, ha dicho, acusando a las formaciones de la oposición PRC y PSOE de llevar a cabo una “estrategia política de confusión” y de generar un “alarmismo” como un “burdo intento de desgaste al Gobierno que no está dando los frutos que esperaban”.

Todo ello aunque los datos oficiales sobre listas de esperas quirúrgicas sitúan a Cantabria a la cabeza del ranking o pese a las recientes convocatorias de huelga en el ámbito sanitario, como la de los trabajadores de los SUAP, sobre la que el consejero expresó sorpresa. Pascual reconoce “no estar contento” con la situación, pero lo achaca todo a la “herencia recibida” de los gobiernos anteriores y a la gestión del Ejecutivo central.

Por contra, el dirigente popular ha ensalzado su gestión y ha asegurado que la falta de personal sanitario en el Servicio Cántabro de Salud se debe a que “este verano se han dado todas las circunstancias para que llegase la tormenta perfecta”, en referencia a las bajas laborales, los permisos de conciliación, las vacaciones de los profesionales, así como la escasez de profesionales para contratar. “No existen médicos que estén dispuestos a incorporarse a los servicios de urgencia de atención primaria”, ha resaltado.

Asimismo, Pascual ha negado que durante el periodo estival se hayan producido cierres en los consultorios médicos, y se ha referido a que solo tres -Pesaguero, Lamadrid y Siete Villas- lo han estado “por reformas en sus instalaciones”, además del de Reinosa, que sufrió la caída de parte del techo por “un mal mantenimiento”, hecho por el que también ha responsabilizado al anterior Ejecutivo.

Así todo, el consejero de Salud ha hecho hincapié en que la asistencia sanitaria en Cantabria “va con normalidad” y ha incidido en que “el caos es una mentira”. Además, ha salido al paso de las críticas de la oposición sobre su modelo de gestión de “sanidad business”: “Lo vimos en Valdecilla con Ferrovial y ahora con el proyecto de la Residencia Cantabria”, le ha recriminado el diputado socialista y exconsejero de Sanidad, Raúl Pesquera.

“¿Ustedes dónde viven, en Marte?”, ha cuestionado el consejero al respecto. “¿Cuánta sanidad privada hay en Cantabria? Y si la comparamos con la sanidad pública, ¿qué porcentaje representa?”, ha dicho Pascual, defendiendo seguidamente la “colaboración público-privada”, también en investigación, señalando que así lo recoge la Ley de Ciencia que aprobó el bipartito en la pasada legislatura. “A ver si salen de su esquizofrenia”, les ha dicho a los diputados de la oposición.

Precisamente PRC y PSOE han coincidido en acusar al Gobierno del PP “del deterioro progresivo e intencionado” de la sanidad pública en Cantabria, y le han reclamado que lleve a cabo “una reflexión” para “corregir el rumbo”, porque el Gobierno “se está quedando solo”, en referencia a los diferentes colectivos que denuncian la situación a través de huelgas y manifestaciones.

“La administración sanitaria es un desastre, lo que ha ocurrido en verano ha sido muy grave, pero no se circunscribe a eso, ahora sigue”, ha criticado Pesquera. “Llevan 16 meses gobernando y vamos a peor. No hunda el barco de la sanidad pública”, ha reclamado a Pascual, asegurando que “los cántabros han sufrido un empeoramiento de las condiciones en que reciben su atención sanitaria, con más dificultades en su acceso, con más problemas y con más listas de espera”.

Por su parte, la regionalista Paula Fernández ha reclamado a la presidenta que “asuma todo el peso de esta cartera a sus espaldas, ya que el consejero no tiene credibilidad de los ciudadanos”. La parlamentaria del PRC le ha recriminado que no haya cumplido las promesas con las que llegó al Ejecutivo hace año y medio y que, en su lugar, practique “el autobombo” calificando todo como “histórico”, cuando lo “realmente histórico es la falta de facultativos y esta situación que los profesionales no conocían desde hace más de 20 años”.

Finalmente, todos los partidos de la oposición, incluido Vox, se han mostrado preocupados por la huelga convocada en el SUAP para el puente de la Constitución de diciembre y Navidad, y han tendido la mano al Gobierno para llegar a acuerdos y consensos en materia sanitaria.