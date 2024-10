La oposición señala a Buruaga por el “caos sanitario” en Cantabria: “Pedimos que dé la cara. ¿Qué más tiene que pasar?”

La situación crítica que esta viviendo la sanidad cántabra, que lleva meses en el ojo del huracán político y mediático, ha dado un paso más a raíz del último dato conocido sobre el número de pacientes en lista de espera quirúrgica (16.776 personas), que ha llevado a la comunidad autónoma a encabezar el ranking por territorios de la tasa por cada mil habitantes. Este panorama que arrojaron las cifras del Ministerio de Sanidad ha motivado que la oposición vuelva a salir a denunciar “el caos sanitario” y a pedir explicaciones al Gobierno del PP.

En concreto, PRC y PSOE han apuntado directamente a la presidenta, María José Sáenz de Buruaga (PP), por la gestión en esta materia llevada a cabo por su consejero de Salud, César Pascual (PP), a quien ha defendido en reiteradas ocasiones, llegando incluso a asegurar que no lo quiere cesar “ni muerta”. “Lo que la pedimos es que dé la cara y que nos esconda, y más cuando sabemos que no quiere cesar al consejero”, han reclamado los socialistas. “¿Qué más tiene que pasar para que la presidenta se dé cuenta de que el consejero está fracasando día a día?”, se han preguntado los regionalistas.

En este sentido, tanto el secretario general del PSOE y portavoz parlamentario de esta formación, Pablo Zuloaga, como la diputada regionalista Paula Fernández, han comparecido en sendas ruedas de prensa este jueves para expresar el parecer de sus formaciones sobre la situación sanitaria en la comunidad.

“Un plan de reducción de listas de espera tiene que ser organizativo e integral, no sólo sirve la chequera”, ha subrayado Fernández, quien se ha preguntado “qué va a pasar en septiembre una vez contabilizada la actividad de un verano que ha estado marcado por la falta de médicos”. Así, se ha dirigido a la presidenta “sanitaria” y le ha pedido que se “dé cuenta de que el consejero de Salud no funciona”.

Seguidamente, la parlamentaria regionalista ha vuelto a expresar su “preocupación por la salida del sistema de registros de pacientes que no han sido operados, ni han tenido las primeras consultas o las pruebas diagnósticas por las que estaban en espera”, señalando que preguntará al respecto “por tercera vez” al Ejecutivo, ya que su “sensación es que está maquillando las listas”. “En septiembre aparecen más de 160.000 registros que no están en ningún sitio y sobre los que el Gobierno no contesta”, ha lamentado Fernández.

Por su parte, Zuloaga, acompañado por el diputado socialista y exconsejero de Sanidad, Raúl Pesquera, ha arremetido con dureza contra la gestión autonómica en materia sanitaria, haciendo hincapié en “la falta de humanidad de Buruaga que se mide en el aumento desmesurado de las listas de espera”.

“Buruaga nos miente”

“Exigimos que sea ella, la responsable de Gobierno, la que de explicaciones del caos sanitario que está padeciendo Cantabria, porque la gestión de César Pascual, un consejero ya reprobado en el Parlamento de Cantabria, está absolutamente desahuciada de la gestión pública del gobierno”, ha destacado el líder socialista, añadiendo que la jefa del Ejecutivo regional tendrá que comparecer en la Cámara autonómica a petición de su formación el próximo lunes.

“Porque o nos miente o nos engaña la señora Buruaga”, ha insistido Zuloaga, y es que, según ha explicado, “nos mentía cuando dijo en el Parlamento que la lista de espera bajaba, y nos engañaba cuando anunciaban un plan de choque para la sanidad pública de Cantabria”. “Siempre ha dicho que sus acuerdos son históricos y, a día de hoy, lo único que se demuestra que es histórico en Cantabria es el caos sanitario que Buruaga y César Pascual han traído a la gestión del Servicio Cántabro de Salud, a la gerencia los hospitales públicos de Cantabria y a la desatención de la atención primaria en nuestra comunidad autónoma”, ha sentenciado.

“Es fundamental que la ciudadanía entienda que cesar al consejero Pascual hoy no es una alternativa, es una obligación de Buruaga”, ha concluido el líder socialista, antes de añadir que su formación ha registrado una serie de iniciativas parlamentarias para saber por qué el Gobierno de Cantabria no está haciendo cumplir a la nueva empresa funcionaria del servicio de ambulancias con los términos del contrato“, a raíz de los últimos casos conocidos de largas horas de espera para los traslados en ambulancia desde el hospital. ”Esto es alarmante y creo que es un caos sanitario sin precedentes lo que estamos viviendo en Cantabria. Nunca se dio“, ha finalizado.