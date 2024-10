“Menos excusas y más trabajo”: la oposición apoya la agenda reivindicativa de Buruaga en Madrid con algún 'pero'

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha reunido este lunes a los representantes de los diferentes grupos políticos para abordar con ellos la agenda reivindicativa que trató con Pedro Sánchez en Moncloa el pasado viernes. En general, la jefa del Ejecutivo autonómico ha recibido buen feedback por parte de los grupos de la oposición, si bien es cierto que llevó a Madrid los proyectos de la pasada legislatura que tienen el sello del bipartito.

“Lamentablemente no he llevado ninguna reivindicación nueva”, ha reconocido Buruaga ante los medios tras el encuentro con el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla; el líder del PSOE, Pablo Zuloaga; y los portavoces parlamentarios de Vox y PP, Leticia Díaz y Juan José Alonso. “No he añadido nuevas reivindicaciones porque las viejas continúan sin cumplir”, ha insistido, pidiéndole a Sánchez “que cumpla con la palabra dada”.

Así pues, las formaciones de la oposición han trasladado su apoyo a las reivindicaciones que trasladó la baronesa popular al presidente del Gobierno, no sin algún 'pero' y, sobre todo, instándole a ser más incisiva en sus demandas, algo sobre lo que Buruaga no ha querido dejar lugar a duda: “He dado instrucción a los consejeros de dirigirse de inmediato a los ministerios para retomar las reivindicaciones; vamos a ser como perros tobilleros, que nadie tenga ninguna duda”, ha resaltado.

No obstante, PRC, PSOE y Vox le han exigido más. “Le he pedido que tiene que dar la trisca todos los días a los ministerios”, ha dicho Revilla. “Menos excusas y más trabajo”, le ha reclamado Zuloaga. “Tiene que aumentar la presión”, ha señalado Díaz. Buruaga ha insistido de nuevo en que, salvo el compromiso del presidente de “ocuparse personalmente” de la estación intermodal del polígono de La Pasiega, salió de la cita “sin ninguna concreción ni compromiso firme”.

Al respecto de la terminal de La Pasiega, PRC y PSOE han reclamado a la presidenta que el Gobierno de Cantabria la licite cuanto antes. “Si yo estuviera en el Gobierno, iría a Madrid para lograr un papel en el que digan que se comprometen a colaborar en la financiación y daría el paso ya de adjudicar esa obra, con la autorización de Adif, porque si esperamos a que la adjudique el Gobierno de España, van a tardar años y años”, ha expresado Revilla.

El Gobierno de Cantabria “debería proceder a licitar la obra porque el Gobierno de España va a estar ahí como ha estado hasta ahora”, ha defendido Zuloaga, recordando que “todas las obras están siendo financiadas por los 22 millones que conseguimos los socialistas en los presupuestos”. Por su parte, la diputada del partido de extrema derecha se ha mostrado partidaria de que el Ejecutivo autonómico “reclame al Ministerio que haga otro informe que demuestre la viabilidad del proyecto y nos permita arrancar compromisos firmes”.

La presidenta de Cantabria, no obstante, ha asegurado que otorgará “un tiempo prudencial y margen de confianza al presidente”, al tiempo que ha pedido a todos los partidos que reclamen “juntos” que la estación “la promueva, la construya y la financie el Gobierno de la nación, a través de Adif o de Puertos del Estado, pero tal como se comprometió y está recogido y firmado”.

De “ese frente común” que pretende Buruaga en materia de reivindicaciones se descuelga el PSOE, como era de esperar, en algunos asuntos que el propio Sánchez le mostró su desacuerdo. Se trata de la salida del lobo del LESPRE, listado de especies protegidas, y de la financiación autonómica en los términos que la aborda el PP.

Y es que sobre este último tema, mientras que la dirigente popular carga contra lo que denomina el “cupo separatista” y arremete contra la “armonización fiscal” porque “supone subir impuestos”, el portavoz socialista le “tiende la mano -como ya lo hizo en dos ocasiones antes de la reunión con Sánchez- para trabajar en una financiación que contemple a Valdecilla, mantenga el 'statu quo' y el coste efectivo de los servicios”.

“Voy a agotar todas las vías posibles para sumar al PSOE a esa oposición al concierto catalán”, ha insistido Buruaga, quien, además, ha anunciado que este viernes va a reunirse con los agentes económicos y sociales para “recabar también su apoyo y tener también más fuerza a la hora de hacer valer las principales reivindicaciones de Cantabria”.