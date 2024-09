La alcaldesa de Santander rechaza por “intervencionista” prohibir el festival fascista Galerna Fest: “No nos podemos oponer”

La alcaldesa de Santander ha rechazado este lunes prohibir el festival de rock fascista Galerna Fest por tratarse de una medida “intervencionista”. Gema Igual (PP), a preguntas de la prensa tras la petición del PSOE de vetar el evento de rock organizado por un colectivo ultraderechista, ha reconocido este lunes que “tampoco le gusta”, pero al mismo tiempo ha señalado que “si cumple con la normativa, en un local privado se puede hacer lo que el organizado estime”.

“Si cumple con la legalidad, no nos podemos oponer, mientras que si no cumple con la legalidad, no tendrá la autorización”, ha dicho. “El concejal de la oposición sabe perfectamente que si se cumple con la normativa no se tiene capacidad [de prohibir]”, ha afirmado sobre la petición socialista, al tiempo que ha considerado “un poco intervencionista que se pida a una alcaldesa o a un equipo de gobierno que prohíba algo”.

“El negarnos o el prohibir, cuando se está en la oposición es muy fácil decirlo; cuando se está en el gobierno hay que acatar unas normas”, ha opinado sin entrar “en el fondo ni muchísimo menos”, porque, como ha subrayado, cuando un local pide una autorización al Ayuntamiento para celebrar un concierto “no tienen por qué especificar qué tipo de grupo ni cuáles son las letras de las canciones”.

“No pedimos las letras de las canciones, eso entra dentro de la responsabilidad que tiene el local que organiza”, ha subrayado. “Claro que a mí también todas las letras ofensivas, todo lo que falte al respeto, me parece fatal, pero hay veces donde puedo y hay veces donde no se puede”, ha sentenciado.

“Cualquier actividad que requiera alguna autorización municipal se tendrá que atener a la norma y si tiene todos los requisitos no nos podemos negar, no podemos prohibir y si no los tiene, no solo por la letra que tenga o por el tipo de música que sea, sino porque no está autorizado”, ha reiterado la alcaldesa, que se ha pronunciado sobre el asunto a preguntas de la prensa en el acto de descubrimiento de la plaza dedicada a José Luis Casado Soto dentro de la ruta 'Ilustres Santander'.

La asociación 'Rock contra el fascismo' denunció la pasada semana su posición contraria a que se celebre el festival promovido por la Asociación Cultural Alfonso I, grupo cántabro de ultraderecha, por la participación en el mismo de grupos “abiertamente neonazis” llegados de distintos puntos de Europa.

“Hay grupos claramente fascistas, no hay otra palabra para definirlos, que en sus letras hacen apología del genocidio, de los asesinatos que se cometieron después de la guerra civil en este país o de recibir con metralletas y bombas a los inmigrantes”, denunciaron desde la organización antifascista.

“La presencia de estas bandas en Santander supone un peligro real para la convivencia y la seguridad”, señaló esta asociación, para referirse a “los trágicos eventos que se han desencadenado en otras ciudades europeas por la inacción ante este tipo de actos”.