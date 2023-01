La Inspección de Trabajo en Cantabria transformó 2.499 contratos en indefinidos en 2022

La actividad de la Inspección de Trabajo en Cantabria durante 2022 ha logrado transformar 2.499 contratos que se encontraban en situación irregular -una “cifra récord” en la serie histórica que supera en un 26% los datos de 2021- y recuperar 642.000 euros en salarios impagados a los trabajadores. Además, a raíz de su actividad, se han impuesto sanciones por importe de 1.836.892 euros por infracciones en materia de empleo y relaciones laborales y en prevención de riesgos laborales.

En el primero de estos ámbitos (empleo y relaciones laborles) ha destacado el incremento de las multas impuestas por incumplimiento sobre tiempo de trabajo (excesos de jornada, horas extra y registro de jornada...) --que han crecido un 268% respecto a 2021-- y, en el segundo ámbito aquellos que tienen relación con la formación a los trabajadores en materia de prevención.

Así lo han explicado este martes el director general de Trabajo, Gustavo García, y el director Territorial de la Inspección de Trabajo, Miguel Ángel Gálvez, durante su comparecencia en rueda de prensa para presentar el balance de las actuaciones realizadas por este organismo durante el ejercicio pasado en materia de prevención de riesgos laborales y de empleo y relaciones laborales, que son las dos competencias autonómicas.

Según los datos aportados, la primera causa de incumplimientos laborales en Cantabria ha sido en materia de tiempo de trabajo, seguida por los incumplimientos en materia de contratación, salarios y aquellos que tienen que ver con los derechos de los representantes legales de los trabajadores. Las sanciones en estas materias han ascendido a 469.153 euros.

Respecto del año anterior han aumentado las infracciones en un 80%, muy especialmente por los incumplimientos en materia de tiempo de trabajo, y los contratos transformados en indefinidos con un 46% . En esta materia, la Inspección de Trabajo ha actuado en un total de 31 campañas planificadas y acordadas en la Comisión Operativa Estado-Comunidad Autónoma.

Han estado enfocadas en los ámbitos de contratación, condiciones de trabajo, igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y control de ayudas de fomento del empleo ajenas a la Seguridad Social y acciones formativas. La Inspección ha efectuado 1.739 actuaciones en esta materia, destacando las de transgresión de la normativa sobre contratación con 721 actuaciones, tiempo de trabajo con 307, y salarios, recibos y finiquitos con 175 actuaciones respectivamente. Se han extendido 416 requerimientos, los más numerosos sobre contratación, con el 45 % del total, y tiempo de trabajo con el 20%.

Prevención de riesgos laborales

En materia de Prevención de Riesgos Laborales, la Inspección de Trabajo ha efectuado 8.064 actuaciones, destacando las de condiciones de seguridad en el trabajo tales como escaleras, aseos, vestuarios con 1.850 actuaciones; evaluación de riesgos con 1.146; formación de trabajadores con 876; y vigilancia de la salud con 790 actuaciones. Se han extendido 1.824 requerimientos, los más numerosos en materia de máquinas y equipos de trabajo (el 14%).

En total, se han efectuado 251 segundas visitas de inspección para comprobar requerimientos previos y se han despachado 232 denuncias en materia de prevención de riesgos laborales presentadas por trabajadores o interlocutores sociales. La primera causa de incumplimientos preventivos, según se ha explicado durante la rueda de prensa, ha sido en materia de formación e información de trabajadores, seguido de máquinas y equipos de trabajo. Las sanciones en Cantabria han ascendido a 1.367.739 euros.

Respecto al primer motivo de incumplimiento, han alertado de que las empresas parecen haber olvidado la formación en este materia“ y han advertido de que se está produciendo una especie de vuelta atrás en este ámbito y lo han relacionado esta circunstancia con el incremento de la siniestralidad laboral.

En este sentido, han señalado que la formación en materia de prevención se ha “papelizado” en lugar de fomentarse la práctica. Además, han señalado que muchas empresas externalizan la formación a sus trabajadores en este ámbito en lugar de impartirla de forma directa.

El director general de Trabajo ha señalado que se aprecia el impacto de la implantación en Cantabria del Cuerpo de subinspectores laborales en la Escala de Seguridad y Salud, destacando el aumento de las infracciones en el 62%, de los importes en un 52%, y el aumento en un 24% en los requerimientos extendidos.

En esta materia de prevención de riesgos laborales ha sido importante también los resultados del Plan de choque contra la siniestralidad mortal. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria ha efectuado 383 visitas de inspección con 2.526 actuaciones específicas para prevenir los accidentes de trabajo mortales.

Ha constatado un total de 159 infracciones, lo que ha supuesto sanciones por más de 432.000 euros y 516 requerimientos preventivos. Los sectores donde se ha centrado la inspección para este Plan de choque han sido construcción, instalaciones eléctricas, fontanería, recogida de residuos, pesca, transporte por carretera y mudanzas.

En la rueda de prensa, han sido cuestionados por los medios de comunicación por la investigación que se están llevando a cabo en relación al accidente laboral que tuvo lugar el pasado noviembre en Laredo en el que murió un trabajador al precipitarse al vacío en las obras del Centro Pesquero.

En este sentido, han explicado que la investigación sigue abierta y está en una fase que se denomina “actuación inspectora” en el que el inspector actuante están recabando aún información y cuando llegue a unas conclusiones cerrará con las correspondientes consecuencias “si entiende que se han producido”.

Huelga y reclamaciones en la Inspección de Trabajo

También han sido cuestionados por la huelga nacional en la Inspección de Trabajo y las reclamaciones hechas por parte de los convocantes para Cantabria, que piden más efectivos y las mejoras contempladas en el acuerdo de julio de 2021, que recogen incrementos salariales. En relación a la huelga, Gálvez ha confiado en que la “solución va a ser razonablemente rápida a fecha de hoy”.

Y en relación con las plantillas, han recordado que en Cantabria hay 10 inspectores y 16 subinspectores y, aunque se han mostrado de acuerdo con la petición de un incremento de efectivos, han advertido que para ello se requiere un proceso previo de oposición. “Todo requiere un tiempo”, ha indicado Gálvez.

Además, ha apuntado que no se aprueban todas las plazas todos los años porque no hay un número de inspectores sufucientemente acreditados para superar las pruebas, lo que supone “otro problema” añadido. “De hecho, los procesos y las convocatorias para Inspección de Trabajo suelen quedar muchas plazas vacantes porque no se cubren. La figura de inspector de trabajo requiere una cualificación y un proceso de selección difícil o con cierto nivel y a veces es difícil cubrir las plazas”, ha añadido por su parte el director general de Trabajo, Gustavo García.