Los médicos cántabros de Atención Primaria esperarán a la reunión del viernes para decidir si retoman a la huelga

La asamblea informativa celebrada este martes por parte del Sindicato Médico ha decidido aplazar la decisión de si los médicos volverán a la huelga de la Atención Primaria por el “incumplimiento” del acuerdo al que llegaron hace solo dos meses con Sanidad.

Así lo han asegurado desde el sindicato a través de una nota de prensa enviada a última hora de este martes y tras concluir una reunión en la que la asamblea ha dejado claro “que hará cumplir el acuerdo sí o sí”. De esta forma, será el viernes cuando tras la Mesa de Seguimiento del acuerdo se decida si se ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de Cantabria o si se retoma la huelga.

Asimismo, los médicos han adelantado que no atenderán a los pacientes que excedan de los 35 acordados: “Si la Administración se sigue negando a dar instrucciones, se colgarán carteles informativos y el número de teléfono de la gerencia de Atención Primaria (AP) para que esta dé una solución a los pacientes no atendidos, tal y como marca el acuerdo, que fija que es ella y no el médico quien debe dar una solución al 36 y sucesivos”, han afirmado.

Por otro lado, han señalado que ellos “ya han puesto encima de la mesa todo lo que pueden dar y más” pero que todo “tiene su límite”, por lo que se dirigen a la Administración para que sea ella quien ahora asuma “sus responsabilidades”.

Por último, han acusado al consejero de Sanidad, Raúl Pesquera, de actuar “de mala fe” al haber realizado unas declaraciones en las que aportaba datos de medias de pacientes vistos cada día. “Intenta confundir a los ciudadanos con interpretaciones torticeras que poco contribuyen a crear el clima de confianza adecuado para llevar a buen puerto todo lo pactado”, han concluido.

Antecedentes

Justo dos meses después de que la Consejería de Sanidad y el Sindicato Médico sellaran el acuerdo que ponía fin a la huelga de facultativos en Cantabria, el ambiente vuelve a tornarse tenso y los tambores de paros y movilizaciones suenan de nuevo. Y es que en noviembre se sucedieron diez días de huelga, que estuvieron acompañados de concentraciones y duras críticas por parte del sindicato al Gobierno, tanto al consejero del ramo, Raúl Pesquera, como al presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla.

Precisamente una de las acciones de protesta más señaladas durante ese periodo tuvo lugar frente a la sede del Ejecutivo en la calle Peña Herbosa de Santander. En ella apelaron directamente al líder regionalista a que atendiera a sus reivindicaciones y a que pusiera los medios necesarios para zanjar el conflicto.

Y es que los médicos reclamaban principalmente mejoras en la seguridad frente a las agresiones, la estabilización de plazas o el límite de las agendas en 35 pacientes. Este último punto ha sido y es el más polémico. En el acuerdo firmado se recoge que “no se forzarán más citas de los 35 pacientes” y que, una vez cubiertas, en caso de exceso de demanda “la Administración sanitaria adoptará las medidas oportunas para garantizar la adecuada asistencia a los pacientes, sin que en ningún caso sea responsabilidad del facultativo cuya agenda ya esté agotada”.

No obstante, desde el Sindicato Médico denuncian que los acuerdos no se están cumpliendo y sostienen que “los ánimos están encendidos” a la espera de la reunión de la Mesa de Seguimiento de dicho acuerdo que se celebrará este viernes a primera hora de la mañana. Al respecto, el consejero de Sanidad ha asegurado recientemente que el número de pacientes que atienden cada día los médicos de atención primaria en Cantabria se encuentra actualmente “en 34,8 de media en toda la región”, una cifra, dijo, que está “dentro de lo pactado”.

Además, indicó que se está “activando la absorción de la demanda”, y recordó que en el Consejo de Gobierno del jueves se había aprobado que se sigan financiando estos excesos de jornada que los médicos tienen que hacer como horas adicionales. “Yo creo que estamos dentro de lo que hemos pactado”, aseguró.