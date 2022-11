Los médicos en huelga se concentran en el Gobierno y señalan a Revilla: “No se esconda y ponga fin al conflicto”

En su tercer día de huelga, los médicos de Atención Primaria de Cantabria se han concentrado frente a la sede del Gobierno para llamar la atención sobre sus reivindicaciones y apuntar directamente al presidente, Miguel Ángel Revilla: “No vale asomarse a las televisiones para las cosas amables y esconder la cabeza como una avestruz cuando hay un conflicto, que es lo que viene haciendo desde el principio de esta huelga; no vale mirar para otro lado y desentenderse”.

Ese ha sido uno de los mensajes que ha trasladado a través de un megáfono el portavoz de los manifestantes, quienes han portado pancartas con lemas como 'Médicos por una sanidad pública' o 'Diálogo, no imposición'. El principal escollo en las negociaciones entre facultativos y Consejería de Sanidad radica en las agendas.

“Solo admiten agendas orientativas que acaban en 50 pacientes o más, no admiten las agendas de máximos fijadas en 2019”, ha declarado Santiago Raba, vicepresidente del Sindicato Médico, organización convocante de la huelga. “Solo podemos garantizar tratar adecuadamente en una jornada laboral a un máximo de 35 pacientes y a partir de ahí tendrá que ser la Administración la que adopte las medidas oportunas, pero nosotros no podemos cargar con la responsabilidad civil y penal de seguir haciendo las cosas mal a sabiendas de que lo estamos haciendo mal”, ha subrayado.

VÍDEO | Así se están manifestando los médicos de Atención Primaria ante el Gobierno de Cantabria en su tercer día de huelga. Informa Rubén Alonso (@RubnAlonso) pic.twitter.com/pGi84kNDfp — elDiario.es Cantabria (@eldiarioescan) 9 de noviembre de 2022

Entre sonoros pitidos del silbatos y consignas del tipo 'Revilluca asoma la patuca' o 'Revilla, campeón, menos Hormiguero y más gestión', los huelguistas han reclamado al presidente cántabro que “ponga fin a este conflicto no deseado”. “No vale decir que esto no va conmigo, preside todo el Gobierno de Cantabria y no solo a sus consejeros regionalistas; sea usted valiente y deje de ser medio presidente”, le han instado.

“Su responsabilidad va mucho más allá que ir a los chequeos médicos para hacer su performance electoral”, le han recriminado, en referencia a las pruebas que adjuntó para justificar que con 80 años se volverá a presentar candidato a las elecciones autonómicas en 2023.