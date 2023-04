Las obras de asfaltado en tres viales de Camargo causarán cortes de tráfico y restricciones de aparcamiento por zonas

El Ayuntamiento de Camargo comenzará este jueves, 20 de abril, las obras para renovar las calles Alday, Industria y Santa Teresa mediante la mejora del asfaltado de estos viales de Maliaño. Los trabajos se van a realizar en tres fases y, como consecuencia de los mismos, se producirán cortes puntuales en el tráfico y restricciones del aparcamiento por zonas.

En concreto, los días 20 y 21 de abril no se podrá estacionar en calle Industria, en las inmediaciones con la Avenida de Parayas 6; los días 22 a 24 de abril no se podrá estaciones en las calles Industria y Santa Teresa bajo el puente de la Avenida de la Concordia; y el día 26 de abril no se podrá estacionar en la calle Alday en las inmediaciones del Juzgado de Paz.

La actuación, que cuenta con un presupuesto de adjudicación de 93.079 euros y será ejecutada por la empresa Solpavifer, busca renovar el estado de los viales, cuyo pavimento se encuentra en “mal estado”, haciendo que sean tramos más seguros para peatones y conductores.

Según ha recordado el Consistorio, se trata de un proyecto cuya licitación se ha tenido que llevar a cabo en dos ocasiones debido a que la empresa que resultó adjudicataria en el primer proceso llevado a cabo en 2022 renunció finalmente a realizar los trabajos, lo que provocó que la tramitación tuviera que comenzar de nuevo y que haya habido que esperar hasta ahora para empezar las obras.

En cuanto a los trabajos, estos incluirán la limpieza y desbroce de las carreteras, la retirada de las bandas reductoras, y el fresado de los bordes de la calzada mediante una cuña de dos metros de anchura y espesor máximo de cinco centímetros, al objeto de no elevar el nivel de la calzada en los bordes y accesos de la misma.

Posteriormente, se procederá en cada tramo al riego de una emulsión asfáltica y al extendido de una capa de aglomerado asfáltico de seis centímetros de espesor medio para continuar con la reposición de la señalización horizontal existente y la colocación de la señalización vertical.