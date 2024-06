El Parlamento de Cantabria reprueba con los votos de PP y Vox al Gobierno de Sánchez por la amnistía

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes reprobar al presidente de España, Pedro Sánchez, y a todo su Gobierno (PSOE-Sumar) por “ceder a las pretensiones del separatismo” y aprobar la Ley de Amnistía, como recoge una iniciativa de Vox que ha sido enmendada por el PP, y que ha salido adelante con el respaldo de ambos grupos, que suman 18 de 35 escaños, en tanto que ha recibido el 'no' de regionalistas y socialistas.

Frente a ello, la Cámara ha rechazado una moción del PSOE, esta vez con los votos en contra de 'populares' y diputados de Vox y el único apoyo del PRC, que igualmente perseguía una reprobación, pero de la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Eva Guillermina Fernández, por su “pésima gestión” de los planes de sostenibilidad turística de 2023 y su “incapacidad” para dar explicaciones en el hemiciclo “solventes y ciertas”.

La propuesta sobre la amnistía, “contraria a la unidad de España, la igualdad de todos los españoles, de nuestra democracia, de la Constitución y el Estado de Derecho”, ha sido defendida por la diputada Leticia Díaz, que se ha referido así a la norma y ha censurado el “abuso de poder” por parte del jefe del Ejecutivo central, al que ha llamo “tirano”.

Y ha aprovechado su intervención para criticar al ministro de Fomento, Óscar Puente, por llamar “saco de mierda” al jefe de prensa de la formación 'Se acabó la fiesta'. “Si eso es convivencia, que venga Dios y lo vea”, ha expresado la portavoz de Vox, para quien esas palabras, difundidas este lunes en un tuit, son como “para marcharse para casa”. “Esto es una república bananera”, ha remachado.

Pero “gracias a la amnistía vale todo”, ha lamentado Díaz, que ha tildado de “infame” el contenido de la norma o el que se haya tenido que hacer “encaje de bolillos” para aprobarla. “Si se atrevieran a preguntar al pueblo, saldría por goleada un 'no' a la amnistía”, ha apuntado.

La PNL de Vox ha salido adelante tras ser enmendada por el PP, para retirar el segundo punto de la resolución, que se orientaba a reprobar también a los diputados nacionales elegidos por Cantabria -Noelia Cobo y Pedro Casares- por su voto a favor de la ley y a los que Vox consideraba “responsables de esta traición sin precedentes”.

El 'popular' Iñigo Fernández ha manifestado que los pactos de Sánchez con los independentistas están saliendo “muy caros” y en diversos aspectos además, entre ellos el económico, y ha lamentado que, tras esto, se pueda también “abrir las puertas de las celdas a presos de ETA”.

La socialista Ana Belén Álvarez ha esgrimido siete razones de su partido para no aprobar esta iniciativa, entre ellas que la ley fue aprobada por mayoría en el Congreso de los Diputados, no por el Gobierno, y porque no puede “un parlamento reprobar a otro, nunca”. Así, ha acusado a los promotores y a quienes respaldan la propuesta de “enarbolar la bandera patriotista del postureo”, y les ha llamado “patriotas del espigueo”.

Por su parte, el portavoz regionalista Pedro Hernando ha justificado el 'no' de su grupo a esta PNL “infame” porque la Cámara regional “no puede reprobar” a las Cortes, y también para no dar a Vox un “voto de confianza” para poder “meter en la cárcel a cualquiera”. “Me veo en la cárcel por defender la autonomía de Cantabria”, ha expresado.

Planes turísticos

Por otro lado, el Pleno ha rechazado reprobar a la consejera de Turismo, Eva Guillermina Fernández, por la gestión de los planes de sostenibilidad turística de 2023 presentada por el grupo parlamentario socialista que ha sido apoyada por el PRC y rechazada por el PP y VOX.

El diputado del PSOE Mario Iglesias ha defendido la iniciativa de su grupo por una “pésima” gestión de la también titular de Cultura y Deporte así como por su “incapacidad” a la hora de dar explicaciones parlamentarias “solventes y ciertas” sobre dichos planes.

Ha explicado que la presentación de esta iniciativa está motivada en el “perjuicio” que la gestión de la consejera ha ocasionado en los municipios con planes de sostenibilidad turística, ya que les “ha hecho perder mucho tiempo”, y ha mostrado su “preocupación” por que les dé tiempo a cumplir con los plazos. Y también la ha acusado de “no decir la verdad” en sede parlamentaria ni a los medios de comunicación y de poner en duda el trabajo de “muchas personas”.

En este sentido también se ha expresado el regionalista Francisco Javier López Marcano -consejero de Turismo en la anterior legislatura- que ha reprochado a Fernández “saltarse a la torera” e ir en contra de “lo que votó toda España” en la conferencia sectorial que aprobó los planes de sostenibilidad turística de la que formó parte cuando era titular del departamento.

Y sobre la comisión antifraude de Santillana del Mar, ambos diputados han coincidido en resaltar que el informe ha concluido en el que se trataba de un “conflicto de intereses” entre una empresa y el Ayuntamiento.

Por su parte, la portavoz de VOX, Leticia Díaz, ha replicado a los diputados socialista y regionalista que en este tema han intervenido muchas administraciones y “todas han mirado por lo suyo”, y ha reprochado a Marcano que durante su mandato en el Gobierno “también se cometieron errores”.

Mientras, el diputado 'popular' Alejandro Liz ha defendido la actuación de Fernández y ha señalado que “el asunto está resulto y, además, satisfactoriamente”, y ha criticado a los socialistas por presentar la reprobación, “a destiempo”, como una “cortina de humo” tras perder la Alcaldía de Santillana y de ser acusados de la desaparición de documentos del Ayuntamiento.