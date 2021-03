El PP se queda solo en el Parlamento a la hora de pedir que se agilicen los trámites de la mina de Reocín

El PP no ha conseguido el apoyo de ninguno de los grupos del Parlamento en la moción que ha llevado al Pleno de este lunes para agilizar los trámites del proyecto de la Mina de Reocín, ya que los partidos que sustentan al Gobierno, PRC y PSOE, han defendido que hasta ahora no se han paralizado las gestiones, y los de la oposición, Ciudadanos (Cs) y Vox, han preferido no "dar bombo" al proyecto porque creen que de lo contrario se "da pábulo" a los regionalistas en lo que consideran una "venta de humo".

Precisamente esta idea la comparten también los 'populares', que han presentado esta iniciativa estableciendo plazos para los próximos pasos a dar porque "cada vez tienen más dudas" de que el anuncio que hizo el PRC en 2017 de la intención de reabrir la mina generando 1.500 empleos se lanzó únicamente "con intereses electorales", y porque no comparten la "fe ciega" en el proyecto que mostró en la anterior sesión plenaria el consejero de Industria, Javier López Marcano.

Así, la moción reclamaba al Ejecutivo resolver de forma urgente la denegación de la prórroga para la vigencia del permiso de investigación de la empresa Cantábrica del Zinc denominado SALIA, cuyos trámites "comenzaron hace más de un año", y convocar en el plazo máximo de tres meses desde el momento en que se resuelva el permiso un nuevo concurso público para los derechos mineros de todas aquellas cuadrículas que a esa fecha se encuentren libres de derechos.

Además, instaba al Gobierno a resolver antes del 1 de mayo de 2021 todos los expedientes administrativos pendientes en los distintos departamentos del Gobierno -consejerías de Desarrollo Rural y de Industria-, especialmente los correspondientes a los citados derechos mineros; y a presentar ante el Parlamento antes del 1 de junio un informe técnico sobre el avance de los trabajos de investigación que la sociedad Slipstream Resources Spain tiene reconocidos, en el que se comprobara el cumplimiento de los compromisos contractuales y los avances técnicos en la identificación del material existente realizados a esa fecha.