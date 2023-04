El PSOE ve “un crimen” que el Planetario esté cerrado y lo considera “otra expresión de la decadencia” del PP en Santander

El portavoz municipal y candidato del PSOE a la Alcaldía de Santander, Daniel Fernández, ha denunciado que es “un crimen” y “otra expresión de la decadencia” a la que el PP “lleva” a Santander que el Planetario de la Escuela de Náutica esté cerrado, de lo que ha responsabilizado a la alcaldesa popular, Gema Igual, por “sus pactos con Vox”.

Fernández ha visitado el Planetario junto al director de la Escuela Técnica Superior de Náutica de la Universidad de Cantabria, Rafael Ortega Piris, y ha lamentado “la ceguera del PP” por el cierre de “un gran activo para la ciudad de gran valor educativo, formativo, cultural y turístico”, que “se integra y complementa el futuro eje de la economía de la cultura de Santander”.

De esta manera, ha censurado en una nota de prensa que “es una pena que varias generaciones de estudiantes santanderinos se estén perdiendo las tradicionales visitas de los colegios al Planetario”, en las que “aprendían a localizar las constelaciones y a identificar los astros”, además del “eminente valor formativo para los futuros navegantes de cara a orientarse en el mar en el futuro”.

Fernández se ha comprometido a recuperar “inmediatamente” una “instalación única en Europa” si resulta elegido alcalde el próximo 28 de mayo, a través de un convenio entre la Universidad de Cantabria y el Ayuntamiento, que “se tiene que responsabilizar de que funcionen los activos culturales y turísticos de la ciudad”.

Y ha explicado que el proyector Skymaster ZKP 2 que muestra las imágenes en la cúpula interior es “el único óptico de Europa y de los pocos del Mundo”. “Me avergüenza este equipo de Gobierno PP-Cs que ha despreciado un activo tan valioso que está en un lugar privilegiado de Santander”, ha dicho.

No obstante, el candidato del PSOE considera “muy factible” un acuerdo con el Gobierno de Cantabria “por el bien de Santander”, porque “40.000 euros al año del mantenimiento no es dinero”. “Si soy alcalde demostraré que la colaboración institucional da frutos y desterraré la histórica confrontación del PP porque no aporta nada para Santander”, ha añadido.

Fernández ha señalado durante la visita al Planetario que el PSOE “denunció en 2021 los acuerdos PP-Vox con una serie de enmiendas profundamente ideológicas” que fueron aceptadas “en una grave cesión de Igual al negacionismo de la extrema derecha a la que parece molestar el planetario por sus 'tics' terraplanistas”.

“El cierre del Planetario es uno de los síntomas de la decadencia a la que nos está llevando el PP apuntalado por Ciudadanos y VOX”, ha insistido.

Y ha sentenciado que “ya hemos tenido suficientes muletas del PP en los últimos 8 años como para arriesgarnos a que aparezca otro partido que prolongue cuatro años más la decadencia a la que nos lleva el PP”.

Por este motivo, ha concluido que los santanderinos “tienen que saber que la única alternativa al PP es el PSOE”. “Somos el cambio seguro porque somos la única opción que asegura y garantiza un cambio de progreso en la Alcaldía de Santander a partir del próximo 28 de mayo”, ha enfatizado.