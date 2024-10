Zuloaga acata la decisión de Ferraz: “Soy un hombre de partido leal a Cantabria y al PSOE”

El secretario general del PSC-PSOE, Pablo Zuloaga, acata la resolución de la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE, que da la victoria a la candidatura de la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, quien encabecerá la delegación cántabra al 41º Congreso Federal del PSOE, que se celebrará en Sevilla los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre.

“Como bien me conocéis, soy un hombre de partido con las lealtades claras, a Cantabria y al PSOE. Hoy como siempre acato las resoluciones de los órganos de mi partido. Seguimos adelante”, ha señalado Zuloaga este martes en su cuenta de X (antes Twitter).

Así se ha manifestado Zuloaga después de conocer que la Comisión Federal ha acordado por unanimidad estimar el recurso planteado por Herrán, de modo que valida los resultados de la mesa electoral de Cartes y, por tanto, los resultados obtenidos teniéndolos en cuenta, que dan la victoria a esta lista alternativa frente a la liderada por Zuloaga porque, pese a reconocer “irregularidades” en el centro electoral de Cartes, éstas no alteraron el resultado, en su opinión.

En la resolución, fechada este lunes y firmada por el coordinador de la Asesoría Jurídica Federal, Alberto Cahinero, la Comisión de Ética Federal comparte con la regional --que el viernes rechazó el recurso de Herrán y ratificó la victoria de Zuloaga-- la existencia de “irregularidades” en el censo electoral de Cartes.

Irregularidades por cuanto se conformó la mesa con uno de los miembros que no era afiliado al PSOE, “por lo que no debió estar durante el proceso de votación y mucho menos formar parte de la mesa electoral”.

Ferraz determina en su resolución, contra la que no cabe recurso, que “el derecho al voto de los electores de Cartes debe prevalecer ante la irregularidad producida en la mencionada jornada electoral, ya que la misma no alteró el resultado y, por tanto, no es posible considerarla con tal relevancia como para producir la anulación del resultado de la mesa”.

De esta forma, tras la resolución, será Herrán quien encabezará la delegación cántabra al 41º Congreso Federal del PSOE. La lista alternativa a Zuloaga --quien recurrió los resultados tras las votaciones-- se impuso en 18 de las 36 agrupaciones y la lista oficial, en 16. La primera ganó con el 50,69% de las papeletas frente al 49,31% de la segunda.