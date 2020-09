UxS y PSOE de Santander piden una comisión extraordinaria sobre el contrato de basuras

Unidas por Santander (UxS) y el Grupo Municipal Socialista han registrado ante el Ayuntamiento de Santander una solicitud conjunta para reclamar la convocatoria extraordinaria y urgente de la Comisión de Desarrollo Sostenible.

Esta comisión tendrá como punto único del orden del día reclamar al equipo de Gobierno que traslade a los diferentes grupos una copia del informe de fiscalización del contrato de recogida de basuras y de limpieza diaria, adjudicado a la UTE Ascán-Geaser, que ha elaborado la Intervención Municipal.

Desde Unidas por Santander, Miguel Saro asegura que le consta que el equipo de Gobierno tiene en sus manos dicho informe desde el mes de julio. “Nos llama la atención que más de un año después de iniciarse el procedimiento y un mes y medio después de que los servicios técnicos municipales hayan entregado el informe al Gobierno municipal no tengamos aún conocimiento de este”, ha lamentado el edil.

Sobre todo, porque el equipo de Gobierno ya ha iniciado acciones contra la concesionaria “sin antes trasladar el informe a los grupos de la oposición”, tal y como exige la ley para “su conocimiento y debate” en el pleno municipal.

“Queremos denunciar la pobre gestión en materia de servicios públicos por parte del equipo de Gobierno municipal”, ha asegurado Saro, que lamenta que el conflicto con los trabajadores de la contrata “va a provocar, de nuevo, una pérdida de calidad del servicio, que ya está muy deteriorado por la falta de control y fiscalización por parte del Ayuntamiento de Santander de las condiciones del contrato”.

Aviso a navegantes de Ceruti

El concesionario de la recogida de residuos en Santander acumula 21 incumplimientos de las condiciones del servicio y el Ayuntamiento de Santander no descarta el rescate de la concesión, pese a que ello comporte una judicialización de la misma. Javier Ceruti, portavoz del equipo de gobierno, ha mandado este martes un "aviso a navegantes" a la concesionaria que este mes no pagó las nóminas argumentando que el Ayuntamiento no le había transferido la mensualidad correspondiente: "En Santander no vamos a permitir que se incumplan los contratos de servicio".

El impago de las nóminas conllevó un amago de huelga por parte de los trabajadores. Este mismo lunes, el Ayuntamiento abonó a la UTE Ascán-Geaser la factura del servicio correspondiente al mes de julio, pero con una quita del 12,75 por ciento, ya que se pagan 1.157.000 euros en vez de los 1,34 millones previstos por "incumplimientos" de la empresa. Según el Consistorio, la transferencia permite pagar las nóminas y no entiende causa justificada para no hacerlo.

"Exigimos el cumplimiento del contrato y el respeto a todos los derechos laborales de la plantilla", ha comentado al respecto el portavoz del equipo de gobierno.

Con respecto al informe de Intervención, que es lo que demanda conocer la oposición, Ceruti ha indicado que los servicios jurídicos están estudiando el alcance del mismo, que se centra en los incumplimientos del servicio entre los años 2013 y 2018.