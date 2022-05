Victoria Camps denuncia la imagen “fatalista” que la sociedad tiene de las personas mayores

La filósofa Victoria Camps es, desde este jueves, Magister Senior Honoris Causa de Unate, La Universidad Permanente, en un acto solemne celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria. Camps, “un ejemplo en el desarrollo del pensamiento filosófico complejo en temas claves de nuestro tiempo histórico”, como destaca Unate, ha recibido la medalla y el título de magister senior en un solemne acto académico en el que actuó como padrino académico el filósofo Carlos Nieto.

La filósofa, en su discurso de aceptación, ha destacado que “el envejecimiento no puede ser sinónimo de inacción y parálisis. Sin curiosidad a todas las edades, no habría evolucionado el conocimiento”. También ha señalado que, aunque tienen otros reconocimientos, “el hecho de que venga de una universidad especialmente pensada para poner el conocimiento al servicio de las personas mayores hace que lo reciba con una ilusión especial”.

A partir de ahí, Camps ha denunciado que “el tema de la vejez resulta incomodo, (...) pero ya no podemos dejar de tocar el tema” . “Las dimensiones desde las que hay que abordar el envejecimiento son muchas, pero la que me parece más interesante –y más preocupante- es la de la calidad (de vida). Las sociedades actuales no responden a las necesidades vitales de las personas mayores y las ciudades, los equipamientos, las casas, los horarios no están pensados para nosotras”, ha recordado la homenajeada.

También ha recordado el “fracaso sistémico de las residencias durante la pandemia”, “la homogeneización a la que se ha sometido a las personas mayores”, “la falsa idea que relaciona la jubilación con la vejez” o que “la primera obligación del cuidar es adaptarse a la singularidad de la persona, debe ser ayuda hecha a medida”.

La magister senior ha insistido a lo largo de su discurso en que es el “conocimiento” el antídoto ante la pérdida de curiosidad, ante el miedo a “la fatalidad” de la vejez que traslada el imaginario social, y ante la medicalización de la edad.

El presidente de Unate, por su parte, se ha dirigido directamente a la filósofa para decirle: “Hemos aprendido de usted y de sus apuntes sobre la ética del cuidado, y nos ratificamos en ayudar a construir una sociedad en la que no seamos individuos aislados. Apostamos, así, por un tejido de apoyo de cercanía, por una sociedad democrática en la que cuidar sea un valor común y no una excepción”, se ha comprometido Chato de los Bueys.

El doctor en filosofía Carlos Nieto ha glosado la trayectoria de Victoria Camps pero, además, ha señalado todo aquello que la convierte en “la personalidad más importante en filosofía moral del mundo de habla hispana, y la pensadora más destacada e influyente del panorama filosófico español contemporáneo”. El filósofo ha destacado sus aportes en el estudio de la virtudes en el mundo de la política, su estudio del mundo de la educación o la bioética, sus aportes a la ética del cuidado y, por supuesto, su visión del feminismo, enriquecido por su visión ética: para Camps “si el feminismo es una causa que pertenece a toda la humanidad, entonces no podrá darse una fractura cultural entre virtudes masculinas y femeninas, sino que habrá virtudes públicas susceptibles de practicarse por el género humano en su conjunto, puesto que todo el mundo está concernido y lo personal se transforma también en político”.

La nueva consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego, ha reconocido el papel de Unate en el combate del edadismo y le ha agradecido el reconocimiento a Camps, “un referente digno para muchas de nosotras”.

El acto ha sido presidido por el rector de la Universidad de Cantabria (UC), Ángel Pazos Carro, y ha contado con la presencia de los miembros de la Junta de Gobierno de Unate, de parte de su Consejo Académico, así como con autoridades civiles y militares.