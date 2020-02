En España nos podrían dar el Oscar por los parásitos del franquismo que pululan por las cloacas, los salones y los despachos. La estatuilla al Mejor Torturador sería para Billy El Niño que tiene dividido al gobierno. Podemos quiere solucionar esta semana el bochorno de la anterior en la que votó con el PSOE y la derecha en contra de hacer público el expediente del verdugo franquista. Se lió tan parda que tuvieron que rectificar y decir que había sido un error vergonzoso. No fue error sino cesión, pero al menos esta vez, pudo más la presión social que la coalición gubernamental.

Para enmendarlo, Iglesias ha solicitado un informe jurídico que avala la publicación del expediente, por otra parte expuesto a la luz por Eldiario.es, que deja al descubierto que siguieron premiándole por perseguir comunistas después de muerto Franco. El torturador tiene cuatro condecoraciones, concedidas entre 1972 y 1982, por las que su pensión ha aumentado un 50%. Los socialistas aún no se las han retirado como prometieron. Ocultar su actividad como funcionario público no protege su intimidad sino la complicidad de la Transición con la impunidad de la dictadura.

El Régimen aún parasita nuestra democracia en todas las instancias, por eso es imposible juzgarle por sus crímenes 80 años después. A cambio, el PSOE ha anunciado que incluirá la apología de la dictadura en el Código Penal. Es un trampantojo. Una forma de condenar a la dictadura sin condenar a los franquistas. Resulta paradójico que sea delito la exaltación del franquismo pero no el propio franquismo. Persigues a los exaltados para no perseguir a los criminales. Como la Ley de Memoria Histórica, se intenta contentar a las víctimas y a la izquierda mientras los verdugos quedan impunes.

Por más que me moleste que se elogie a un golpista genocida como Franco, no soy de prohibir la libertad de expresión ni siquiera de quienes quieren acabar con ella. Mientras todo lo que hagan sea hablar, no me parecen más peligrosos para la democracia que mucho de lo que se ve cada día en las pantallas. Lo que sí creo que hay que proteger es a las víctimas del franquismo frente a quienes insulten gravemente su memoria o traten de humillarlas. Más que la defensa de Franco, penaría el ataque a sus víctimas (a veces, puede ser lo mismo, lo sé).

Pero eso no nos previene del fascismo porque me temo que el Código Penal no enseña Historia. En Italia y Alemania tienen delitos similares contra fascistas y nazis y eso que no les ha impedido expresarse, resurgir, incluso llegar al Parlamento. Como hemos visto con tuiteros y titiriteros, las penas por exaltación valen más para restringir libertades que para restringir el fascismo. Por querer fortalecer la democracia se puede debilitar uno de sus pilares. Ojo ahí.

Si lo que se quiere es hacer Justicia con el franquismo y sus víctimas, hay que juzgar a los criminales que siguen vivos, enseñar cuáles fueron sus crímenes, quitarles los honores y acabar con las subvenciones a sus asociaciones. Ese es el ingente trabajo que hay que hacer y no se ha hecho. Educación y reparación. Acaben con la Ley de Amnistía, enseñen los crímenes de la dictadura en las escuelas, empiecen a despulgar. Entonces el franquismo dejará de ser el parásito que mata a esta democracia por dentro.

Carne Cruda es independiente sólo gracias a los oyentes que nos financian. No podemos hacer periodismo libre si tú no nos ayudas.