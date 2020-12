La derecha está tan a favor de mantener sus privilegios como de limitar los derechos de todos. No es una opinión, es un dato. El martes PP y Vox vetaban una comisión de investigación a la Corona (junto al PSOE), el jueves votaban en contra de la nueva Ley de Eutanasia y el domingo se manifestaban contra la Ley de Educación que potencia la escuela pública frente a la concertada o privada subvencionada. Los conservadores se opusieron a la ley del divorcio, del aborto, de las personas trans y del matrimonio igualitario, y se abstuvieron ante la ley de igualdad. Después, no dudan en beneficiarse de los derechos a los que se enfrentaron. Son marxistas de Groucho. Estos son mis principios pero, para lo que me conviene, tengo otros.

