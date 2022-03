Solo el 21,8% de las empresas castellanomanchegas obligadas han registrado sus planes de igualdad

Hoy 7 de marzo se cumple el plazo dado a las empresas de más de 50 personas en plantilla para negociar, aplicar y evaluar planes de igualdad, y desde ahora se abre un nuevo plazo de tres meses para que se constituya la comisión encargada de negociar tanto el diagnóstico de la situación de cada centro de trabajo, como de las medidas correctoras ante las situaciones de desigualdad y discriminación detectadas. Según CCOO, en Castilla-La Mancha tan solo lo han hecho el 21,8% de las empresas obligadas a ello.

Apunta el sindicato que hay muchos ejemplos de empresas donde los hombres perciben mayoritariamente complementos salariales que no perciben las mujeres, o donde no hay procesos de promoción establecidos que permitan una carrera profesional sin discriminación, situaciones que ahora pueden salir a la luz con estos planes de igualdad.

Es por esta utilidad que CCOO dedica a estos planes la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Nunzia Castelli, secretaria de Acción Sindical, explica que la organización intensifica estos días su trabajo de asesoramiento, información y acompañamiento, y advierte de que por el momento, muchas de las empresas de la región están por comenzar la negociación de su plan.

Datos desde 2010

“Desde 2010 se han negociado y registrado 136 Planes en Castilla-La Mancha, cuando tenemos un tejido productivo de 624 empresas de 50 o más trabajadoras y trabajadores. De esos Planes, 27 se registraron ya antes de la entrada en vigor del Decreto 901/2020, que es el que reforzó la obligatoriedad de los Planes, su carácter negociado y las materias que deben recoger”, subraya.

Los planes registrados son los de un 21,8% de empresas obligadas, ha subrayado la responsable de Acción Sindical de CCOO-CLM, quien afirma que “miramos con preocupación los datos regionales disponibles relativos al nivel de cumplimiento de las obligaciones empresariales en esta materia, pero también los datos de las medidas correctoras elaboradas en las empresas para hacer efectivo el derecho fundamental a la igualdad de trato y de oportunidades y a la prohibición de toda discriminación por razón de género”.

El sindicato encuentra a veces “un compromiso insuficiente en la dirección de las empresas con la igualdad de género, lo que dificulta la elaboración y la implantación efectiva de medidas eficaces para la lucha para la igualdad”, ha asegurado Castelli. También incide en que “la negociación de medidas para hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral es una obligación que afecta a todas las empresas al margen de su tamaño, aunque además esté la obligación de contar con un Plan de Igualdad para aquellas que alcanzan las 50 personas en plantilla”.

El incumplimiento del deber de elaborar y aplicar un plan de igualdad supone una infracción grave, sancionable con una multa de 626 a 6.250 euros y puede asociarse a sanciones accesorias como por ejemplo, la pérdida automática de las ayudas, bonificaciones y, en general, de los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo. Además, en virtud de la Ley de Contratos del Sector Público, las empresas que no tengan un plan de igualdad o que no lo cumplan no podrán contratar con la Administración Pública.

“Instamos por tanto a las empresas castellanomanchegas a hacer frente a sus obligaciones en la materia, no solo para evitar ser sancionadas, sino porque la igualdad es un derecho fundamental de todas las personas cuya garantía de efectividad en una sociedad democrática no puede quedarse a las puertas de los centros de trabajo”, ha apuntado la secretaria de Acción Sindical.

El sindicato pide también a las Administraciones Públicas y al Gobierno regional redoblar sus compromisos y esfuerzos no solo para asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones empresariales en materia de igualdad.

Para todo este trabajo y la aplicación de la normativa que regula los Planes de Igualdad CCOO-CLM mantiene operativo su Servicio de Asesoramiento Técnico, al que, delegadas y delegados, trabajadoras y trabajadores y empresas pueden acudir para resolver dudas y obtener ayuda y asesoramiento (teléfono 925 289 751, correo planesdeigualdad@cm.ccoo.es). A su vez, el sindicato negocia con la patronal regional CECAM un Protocolo de actuación para la gestión de los requerimientos para negociar en empresas sin representación legal y para fomentar la sensibilización de las empresas en materia de igualdad.