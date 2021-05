Los actores Antonio Resines, Josete y Gloria serán los embajadores de la cuatro denominaciones de origen conquense

La Diputación de Cuenca ha iniciado una campaña promocional de las cuatro Denominaciones de Origen de vino que están en la provincia, DO La Mancha, DO Manchuela, DO Ribera del Júcar y DO Uclés, donde cuenta con los actores Antonio Resines, Gloria y Josete que serán los encargados de viajar por los distintos municipios para conocer los procesos productivos que llevan a conseguir la calidad de uva, vino y mosto. Esta campaña promocional se llevará a cabo a través de medios de comunicación convencionales y también a través de las redes sociales, en los que se ha publicado el vídeo de presentación y a lo largo del mes de junio rodarán en las sedes de las distintas Denominaciones de Origen de la provincia de Cuenca un vídeo específico donde se pondrán en valor las peculiaridades de cada zona.

La campaña va dirigida a personas jóvenes y a personas con “extraordinarias capacidades como sois vosotros”, refiriéndose a los actores de la película Campeones. Además, el máximo dirigente provincial también ha hecho hincapié en la filosofía que tiene bajo el lema “aprender para enseñar” que busca que los chicos puedan conocer todo el proceso productivo para hacérselo llegar a otra gente.

Desde la Diputación de Cuenca van a continuar con este tipo de campañas de promoción que posicionan a la provincia ante nuevos públicos y en nuevos mercados, sobre todo apoyando al sector primario a través de la participación en ferias como Madrid Fusión. Martínez Chana tiene claro que la difusión de la calidad va a beneficiar directamente a los productores conquenses porque “lo más valioso que tenemos es nuestra gente”, en este punto, ya ha avisado a Gloria y Josete que van a acompañar a todos estos agricultores que trabajan la tierra para luego poder explicar al resto “como se hacen los mejores vinos del mundo”.

Por su parte, los actores invitados han explicado de forma amena y divertida en qué consiste El Despertar de los Sentidos, una campaña publicitaria basada en catas sensoriales que a través del gusto, el tacto y el olfato, Gloria y Josete van conociendo la riqueza gastronómica de nuestro país, así como los procesos productivos que sirven para obtener estos resultados, en el caso de la provincia de Cuenca, van a conocer todos los secretos de la producción de la uva.

En este acto han estado representados todas las Denominaciones de Origen que están implantadas en la provincia, así como diferentes autoridades; ha estado la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles Martínez, el subdelegado del Gobierno, Juan Rodríguez Cantos, la presidenta del Patronato de Desarrollo Provincial, Elena Carrasco, o la directora general de Mayores, Alba Rodríguez.

El Despertar de los Sentidos

Se trata de diversas catas sensoriales (gusto, tacto y olfato) que los actores están realizando por todo el país con los productos de calidad. En el caso de la Diputación de Cuenca, se trata de la 5ª Cata Sensorial, con las Denominaciones de Origen de nuestros vinos y que se centran el proceso productivo, así como en la uva o el mosto.

Este proyecto va dirigido a gente joven, a personas con diversidad funcional y sus familias y el objetivo principal de la cata sensorial es que conozcan, prueben, huelan, sientan y consuman productos de España, explicado por diversos expertos de las empresas involucradas con el fin de ‘Despertar sus sentidos’.

El objetivo de la campaña es que un público joven, conozca ‘Los productos de España’ a través de los 19 países donde se ha estrenado la película de Campeones. José y Gloria aprenderán, para después, poder enseñar mientras que se promocionan los productos agroalimentarios de Cuenca.

Esta edición de El Despertar de los Sentidos está compuesto, hasta el momento, por un total de seis catas sensoriales de las que tres se centran en productos conquenses, además de los vinos que están