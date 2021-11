Ángel Villafranca no cree que vaya a haber problemas de abastecimiento de alimentos pero sí para las exportaciones

Ángel Villafranca, presidente nacional de Cooperativas Agroalimentarias, cree que no habrá problemas de abastecimiento en los mercados españoles ni en los lineales de los supermercados pero la crisis sí podría afectar a las exportaciones de productos agroalimentarios ya que se está produciendo “dificultades para conseguir botellas de vidrio, cartón, etiquetas, capsulas de vino de aluminio, palés, plásticos. Prácticamente todo parece que ha desaparecido y se ha roto el normal funcionamiento”, ha señalado.

En la rueda de prensa celebrada en la Consejería de Agricultura en Toledo para presentar la Guía de Seguridad Alimentaria para la venta directa ha señalado que se está produciendo “una tormenta perfecta, por una parte la subida de la energía y por otra las dificultades logísticas”.

Además, en lo que se refiere a las exportaciones “nos estamos encontrando con la dificultad de falta de contenedores, costes muy importantes en los fletes; por otra parte tenemos que es el crecimiento de costes en todos los inputs: energía prácticamente toda, gas, electricidad, gasóleo nos cuesta más y tenemos dificultades”.

No obstante considera que no habrá problemas de abastecimiento en los lineales de los supermercados dada la importante producción que tiene España de productos de alimentación. “La proximidad que tenemos de todos los alimentos que producimos tanto de frutas y hortalizas, vino, aceite y cualquier otro, la cercanía del campo hacia la distribución hace que no haya ningún problema”, ha señalado.

No obstante se ha mostrado contrario a que el aumento de los costes se traslade al consumidor o al productor. “Trasladar el aumento de costes al consumidor sería lo último que yo recomendaría”, ha dicho y ha apuntado que “en la cadena de valor hay suficiente margen en alguna parte del sector para que este incremento no se traslade de forma automática al consumidor”, pero tampoco a la base productora “que ya está soportando bastante este incremento de costes”. “Hay quien tiene que ajustar sus márgenes a la hora de elaborar el escandallo del coste y no tiene que ser ni el productor ni el consumidor”, ha señalado.

Sobre si podría haber dificultades para el embotellado de vino, ha señalado que no cree que se produzca aunque “se están produciendo tensiones en algún formato concreto de botella”.