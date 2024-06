El calor de mayo rebaja las expectativas de la cosecha de cereales en la provincia de Toledo, según la presidenta de ASAJA

La presidenta de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Toledo, Blanca Corroto, ha hecho balance de la situación de la agricultura y la ganadería en la provincia durante la celebración de la Asamblea General que se ha celebrado hoy.

En una primera valoración de cómo está discurriendo la campaña de siega en la provincia, ha destacatado que, aunque se auguraba una buena campaña, el calor de los últimos días de mayo y la falta de lluvias desde abril, han rebajado las expectativas iniciales. En general, en la provincia se puede hablar de una cosecha media-alta, pero muy desigual por zonas y por parcelas, con rendimientos que oscilan entre los 1.900 y los 4.000 kilos por hectárea, en el caso de la cebada.

La proliferación de hierba en las parcelas, sumada en algunos casos a enfermedades, y otros aspectos como la reducción de abonado por el alto coste de estos productos y la baja rentabilidad del cereal, están influyendo en el rendimiento final.

La responsable de ASAJA Toledo también ha mostrado su preocupación durante la Asamblea por cómo podría afectar al sector del porcino de Toledo, provincia que aglutina en torno a un 30% de la producción nacional, la investigación anunciada por China a las importaciones agropecuarias europeas cárnicas como respuesta a los aranceles impuestos al sector automovilístico del país asiático.

Por otro lado, Corroto ha denunciado que agricultores con tierras dentro de proyectos de huertos solares ven cómo, una vez estos son aprobados y declarados de utilidad pública, las empresas modifican las condiciones inicialmente pactadas con os propietarios de los terrenos afectados. En este tema, ASAJA ha denunciado ante la delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón, presente en la apertura de la Asamblea junto al consejero de Agricultura Julián Martínez Lizán, que las energéticas presionan a los agricultores para que firmen con la amenaza velada de la expropiación de sus tierras amparándose en dicha utilidad pública. En este punto, ASAJA Toledo considera que debe mirarse muy bien cómo se está utilizando esta figura en estos casos, pues en la práctica más que para el bien común redunda en el beneficio económico de empresas privadas.

Ley de la Restauración de la Naturaleza

Asimismo se ha mostrado muy crítica con la aprobación, por parte del Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea, de la Ley de Restauración de la Naturaleza, una ley aprobada por un margen muy ajustado, pero que, a pesar de la falta de consenso y de la oposición del sector agrario europeo, ha salido adelante.

“Estás muy recientes las movilizaciones del campo europeo y también las buenas palabras por parte de Bruselas antes de las elecciones europeas, pero, la realidad, es que tanto la Unión Europea como el Gobierno de España ha aprobado sólo medidas menores, pero no ha modificado nada de las políticas más importantes y que influyen en la viabilidad de nuestra agricultura”, en referencia al Pacto Verde y las políticas medioambientales a él ligadas, ha señalado.

Corroto ha recordado que esta ley afecta especialmente a nuestra región, que tiene cerca del 25% de su superficie en Red Natura, siendo estas zonas las que más limitaciones van a sufrir.

En el lado positivo, durante la Asamblea se ha destacado la modificación por parte del Ministerio de Agricultura del plan de control de la tuberculosis bovina. En este sentido, ASAJA ha valorado positivamente la confirmación de que Castilla-La Mancha sea una de las comunidades autónomas que va a eliminar el segundo saneamiento anual en la tuberculosis bovina. Así lo ha expresado el consejero de Agricultura, Julián Lizán, en el transcurso de la Asamblea, y ha informado de que los saneamientos ya programados se suspenden. Esta doble vuelta había sido muy criticada por la organización agraria al considerar demostrado que el problema es la fauna silvestre, principal vector transmisor y que un doble saneamiento solo suponía más gasto para el ganadero y someter a un estrés innecesario a los animales.

Otro de los asuntos abordados ha sido el de las ayudas a la agricultura ecológica. ASAJA Toledo ha recordado la necesidad de buscar una solución para los agricultores profesionales, muchos de ellos productores ecológicos desde hace años, que se han quedado fuera de las ayudas por el cambio de la orden de bases del Gobierno regional. Blanca Corroto ha instado al consejero de Agricultura a que la región abra una nueva convocatoria en 2025 dirigida principalmente a estos agricultores profesionales. “Es vital si queremos llegar al objetivo europeo de llegar al 25% de superficie agrícola ecológica en 2030”, ha remarcado Corroto.

Clausura

Pedro Barato ha sido el encargado de clausurar la Asamblea y ha defendido el derecho de los ciudadanos a una buena alimentación. En este sentido, ha manifestado que “con la alimentación no se juega” y ha denunciado que las políticas europeas han llevado a la desaparición de 1.300.000 vacas, lo que suponen 300.000 toneladas de carne menos. “Si no hay rentabilidad, no habrá sostenibilidad”, ha remarcado y ha reclamado mayor peso de los países del sur en las políticas europeas Para ello ha reclamado un comisario del sur con rango de vicepresidente porque “necesitamos dirigentes en Europa que entiendan nuestros problemas”.

Durante la clausura, han intervenido representantes de todas las administraciones, local, provincial y regional. El delegado de la Junta de Comunidades en Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha destacado durante su intervención, el compromiso del Gobierno regional con un sector estratégico para la provincia como es el agrícola. Por su parte, la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha puesto en valor el trabajo de los agricultores como productores y ha pedido medidas justas para el sector, tema en el que también ha incidido el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.