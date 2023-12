Las cuatro denominaciones de vino de la provincia de Albacete verán aumentada en un 33% la ayuda de la Diputación

Las cuatro denominaciones de origen de vino de la provincia de Albacete van a ver incrementadas las ayudas que reciben de la Diputación en 2024 según se ha aprobado en los presupuesto de esta institución. Así, los convenios que venían suscribiendo anualmente por un valor total de 36.000 euros, 9.000 por DO, van a dar paso a una convocatoria de ayudas por valor de 48.000 euros que se va a traducir en un incremento del 33% en esta colaboración con cada una.

El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, junto al vicepresidente de la institución, Fran Valera, ha recibido en su despacho del Palacio Provincial a responsables de las cuatro Denominaciones de Origen Protegidas del vino vinculadas al territorio albacetense. Concretamente el encuentro ha sido con los gerentes de los Consejos Reguladores de la DO Jumilla y de la DO La Mancha, Carolina Martínez y Ángel Ortega; y los presidentes de la DO Almansa y de la DO La Manchuela, Adolfo Cano y Juan Miguel Cebrián.

Una reunión de trabajo en la que los responsables provinciales se han interesado por la situación del sector vitivinícola en la provincia, recordando la mano de la Diputación para seguir sumando esfuerzos con el objetivo de favorecer el desarrollo, la visibilidad y el crecimiento de un sector clave en la economía local de muchos pueblos y ciudades del territorio albacetense, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

Además, Cabañero les ha explicado que, a través de una moción presentada por el Grupo Provincial del PSOE, los recién aprobados presupuestos de la Diputación para este 2024 incluyen un incremento en la colaboración que la institución mantiene con estas cuatro Denominaciones de Origen.

Durante el encuentro y en el intercambio de ideas y posibles nuevas iniciativas con los responsables de las DO, el presidente provincial se ha comprometido a favorecer la presencia del sector vitivinícola albacetense en ferias nacionales e internacionales, así como en salones profesionales donde, además, tendrían cabida otros productos albacetenses reconocidos con figuras de calidad diferenciada, como la nuez de Nerpio, queso manchego, azafrán de la Mancha o ajo morado, “que maridan muy bien con el vino”, como ha señalado Cabañero.

El presidente de la Diputación ha destacado que estos espacios siempre son “una oportunidad” para que la provincia de Albacete dé a conocer todo su potencial agroalimentario, incidiendo en que cuenta con productos y profesionales de máxima calidad y profesionales, “y ahora es el momento de trabajar para darlos a conocer y posicionarlos en los mercados, de manera que todas esas potencialidades reviertan en el territorio en forma de más oportunidades, riqueza y empleo”.

En este sentido, Cabañero ha asegurado que el Gobierno que preside va a seguir apostando por cada iniciativa que sea positiva para el territorio y para quienes trabajan con el objetivo de favorecer su desarrollo y crecimiento, desde la certeza de que “las mejores políticas de desarrollo municipal son aquellas que invierten en la conservación, puesta en valor y potenciación de los recursos locales”. Algo especialmente significativo en el mundo rural, donde acciones como éstas favorecen sinergias socioeconómicas que fijan población.

Este compromiso se suma al recientemente anunciado sobre el refuerzo de cara a 2024 de la colaboración del Gobierno Provincial con las cuatro Rutas del Vino de la provincia (La Mancha, La Manchuela, Almansa y Jumilla), en línea con el trabajo transversal y continuado en el tiempo que viene realizando para contribuir al crecimiento del sector vitivinícola desde todas sus vertientes.