“Espero que el Ministerio sea valiente y apueste por una reforma de la PAC de verdad y no por una continuidad del modelo actual”

Esta es la semana decisiva para conocer cómo será la futura PAC. Tras tres años de intensos debates y negociaciones, los días 26 y 27 de mayo culmina esta tarea que va a marcar el devenir del sector agrario y del desarrollo rural en los próximos años.

Luis Planas asegura que el próximo Consejo de Ministros de la UE será “decisivo” y se cerrará la futura PAC

Saber más

Tras este trámite llega otro no menos importante y si acaso más complicado, cerrar cómo se aplicará la Política Agraria Comunitaria en España y para ello es necesario culminar también la negociación entre el Ministerio y las comunidades autónomas. La fecha definitiva ya la ha fijado el ministro, el próximo 11 de junio.

De estas negociaciones y de sus repercusiones para el futuro del campo castellanomanchego hemos hablado con el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo.

Esta semana se cierra la negociación en Bruselas ¿Cómo espera que culmine?

En Bruselas hay dos o tres cuestiones en discusión entre el Parlamento y el Consejo, el debate es complejo a tres bandas, Comisión, Consejo y Parlamento. El Parlamento y la Comisión parece que coinciden en estos momentos al final de la negociación, el Consejo tiene otro planteamiento. Por ejemplo el Parlamento y la Comisión quiere que haya convergencia total del 100 por 100 de las ayudas, es decir, en cada región que se determine acabaría cobrando lo mismo al acabar el periodo por hectárea y el Consejo pretende que la convergencia sea como mínimo del 85%.

La mayoría parte de los estados miembros en estos momentos tienen convergencia del 100 por 100, España es uno de los pocos países que se vería afectado por esa convergencia.

Está también pendiente ver cuántos recurso públicos se ponen para las cuestiones ambientales, lo que llamaríamos ecoesquemas que son los sustitutivos del actual pago verde, prácticas agrícolas y ganaderas que son beneficiosos para el medio ambiente y que tienen un plus en el pago a la renta que tiene los agricultores y ganaderos.

En este caso, el Parlamento está en un planteamiento que es llevar hasta un 30% de los fondos públicos para estas cuestiones ambientales y los ministros en un 20%. Son las dos cuestiones más difíciles de cerrar pero la Presidencia portuguesa es optimista y yo espero que se llegue a ese acuerdo.

Usted ha dicho que Castilla-La Mancha va a ser la región más beneficiada en esta PAC…

Castilla-La Mancha, casi con total seguridad, saldrá beneficiada porque tenemos un tratamiento muy injusto en la PAC actual que se negoció en un momento en el que era ministro Miguel Arias Cañete y presidenta de la región María Dolores de Cospedal y que hizo que Castilla-La Mancha fuera la región con menor ayuda media por hectárea. Estamos trabajando porque esto cambie,

Soy moderadamente optimista, tendremos que ceder, pero soy optimista porque creo que es la oportunidad que tenemos para cambiar la PAC.

Tenemos un trabajo que hay que acabar en principio para el 11 de junio, tenemos un debate político el ministro con los consejeros si todo va bien, si hay acuerdo político a nivel europeo. Llegados este punto no es tan importante que sea el 11 de junio. Si tiene que ser algo más tarde no es tan importante, lo que sí que queremos nosotros es que la PAC refleje lo que venimos trabajando desde el 2018, y es que ninguna agricultor o ganadero por muy pequeño que sea se quede atrás, podemos decir que ya está en el corazón del acuerdo y por tanto va a beneficiar a Castilla-La Mancha.

Otras cuestiones están pendientes, por ejemplo, el número de regiones productivas, el modelo de convergencia, la eliminación de los derechos históricos, pero en definitiva lo que pretendemos es que los agricultores y ganadores tengan el mismo trato independientemente de donde vivan, esto es lo que está sucediendo en el resto de Europa y entendemos que es lo que tiene que suceder en España.

Aquí hay divergencia de opiniones y yo espero que el Ministerio sea valiente y apueste por una reforma de la PAC de verdad y no con una continuidad del modelo actual en el que por ejemplo tenemos esos derechos históricos que es lo que producían los agricultores y ganaderos hace 20 año y que de alguna manera lastra el desarrollo de esta política, genera más burocracia, genera más desigualdades, no nos permite avanzar. Creo que ha llegado el momento de que desaparezca.

¿Qué va a ser más difícil, la negociación en Bruselas o ponerse de acuerdo entre todas las comunidades autónomas en cómo aplicar esa nueva PAC?

Aquí lo vamos a tener difícil porque siempre en España es difícil, España es un país muy diverso, con agricultura diferente en función del territorio, y también con competencias exclusivas en esta materia por parte de las Comunidades.

No sé si va a haber unanimidad, no creo que sea necesario. La PAC actual no fue fruto del consenso, salió aprobada en conferencia sectorial por mayoría absoluta pero no por unanimidad, hubo comunidades autónomas que votaron en contra y esto puede suceder ahora y creo que no hay que tenerle miedo a esta cuestión. Lo importante es que sea un reforma ambiciosa que cambie el modelo en que hemos venido trabajando en los últimos años y que de verdad apueste por los profesionales, por la agricultura familiar, por las pequeñas y medianas explotaciones y esto solo se pueden conseguir apostando por la convergencia, por la eliminación de los derechos históricos, por un techo de ayudas para los más grandes y la puesta en marcha de un pago redistributivo que iguale a los pequeños con los grandes en la PAC cosa que ahora no sucede.

Estamos a tiempo de conseguir todo eso y espero que acabemos bien.

¿La ganadería será la perjudicada en esta PAC?

La ganadería se ha visto en parte perjudicada con la convergencia que el ministro ha planteado para el 2021 que no tiene nada que ver con la reforma del PAC que estamos trabajando.

No parecía necesario plantear una convergencia dentro de estas 50 regiones productivas, lo que nos interesa es la convergencia dentro del año 2023, que es cuando se aplica la reforma. En este caso, nuestros ganaderos no tienen por qué salir perjudicados sino todo lo contrario porque competirían, si hay pocas regiones, dentro de una misma región en toda España y los nuestros tienen una ayuda media por hectárea inferior con lo cual convergerían aumentado la ayuda media por hectárea.

Esta es la lógica, espero que el ministro apueste por este modelo. Ya se ha mostrado a favor de que los ganaderos y agricultores tengan el mismo trato si producen lo mismo, yo comparto esa reflexión y espero verla en el documento.

Además, ya hemo conseguido que la mayor parte de las ayudas acopladas sean para la ganadería extensiva y esto está ya en la propuesta. Vamos a ir a un porcentaje de ayudas acopladas mayor del que teníamos hasta ahora cercano al 15%, hasta ahora estábamos en un porcentaje de ayudas acopladas del 12%, desperdiciando es 3%, lo que ha perjudicado a nuestros ganaderos, pero ahora va a haber más ayuda para nuestros ganaderos dentro de las ayudas acopladas.