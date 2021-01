Los hosteleros consideran "absolutamente insuficientes" las ayudas del Gobierno de Castilla-La Mancha por la afección de la COVID

La Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castilla-La Mancha (FRECM) considera "absolutamente insuficientes" las ayudas que la Junta de comunidades va a poner a disposición del sector hostelero, e insisten en otro tipo de subvenciones. "Si no podemos trabajar, entonces son necesarias ayudas directas y suficientes para sobrevivir".

Ayudas de hasta 10.000 euros para autónomos y pymes de sectores más afectados por la crisis, como turismo u hostelería

El Gobierno regional ha aprobado un paquete de ayudas dotado con 60 millones de euros dirigidas al mantenimiento de la actividad de trabajadores autónomos y pequeñas y medianas empresas de los sectores afectados por la crisis derivada DEL COVID-19, entre los que se encuentra la hostelería. Los hosteleros reconocen la iniciativa de la Junta, pero la consideran insuficiente "no solo para compensar las pérdidas acumuladas, si no para garantizar la supervivencia de la mayoría de establecimientos y autónomos".

"La situación del sector en nuestra región precisa de un apoyo económico superior y mantenido en el tiempo, que le permita frenar la espiral de pérdida de facturación en la que se encuentra inmerso y cuyo fin se antoja todavía lejano", insisten.

Recuerdan que, primero fue el cierre de la hostelería por la declaración del estado de alarma, luego una apertura con muchas limitaciones durante las diferentes fases del plan de desescalada y, sin que hubiera concluido el verano, comenzaron las restricciones a la actividad impuestas por la autoridad sanitaria, hasta llegar al actual cierre total acordado el pasado día 18 del presente mes y ahora nuevamente prorrogado.

Para la Federación el debate no está en si la cuantía de las ayudas aprobadas por el Gobierno Regional es superior a las de otras comunidades autónomas, "sino en que la hostelería y el turismo sean considerados como lo que son, motores de la economía regional y por tanto fuente de desarrollo económico y social y que, sin duda, son los grandes damnificados por la crisis económica derivada del COVID-19".

Por tanto, todas las Administraciones tienen el deber inexcusable de hacer el esfuerzo necesario para sostener estos sectores, pues, a día de hoy, España sigue estando a la cola de Europa en ayudas directas a la hostelería con 740 millones de euros.

"Situación insostenible"

Califican la situación de los establecimientos en la región de "absolutamente insostenible" y hay "serias dudas" dicen de que las Administraciones no tengan más capacidad económica para ayudar al sector. "Si fuera así deberían buscar fórmulas que permitan el desarrollo de su actividad en unas mínimas condiciones de viabilidad y supervivencia".

Desde la Federación se estudian nuevas medidas de presión y sensibilización para que el sector sea rescatado de manera definitiva y no descartan "volver a salir a la calle para reclamar en voz alta lo que creemos que es de justicia".

En un comunicado sostienen que "puede que haya llegado el momento de que de una vez por todas se realice una redistribución del gasto público, se elimine el superfluo, las estructuras ineficaces, y clientelares y, por el contrario se garanticen la prestación de los servicios esenciales con la mayor calidad posible y se ayude de verdad a lo más afectados por la pandemia, entre los que se encuentran los hosteleros".

Nace una plataforma paralela a la asociación provincial, en Toledo

En paralelo al comunicado oficial de la Federación Regional de Hostelería, un sector del colectivo regional en Toledo ha anunciado la creación de una "plataforma" ante lo que consideran una "situación de desamparo y sufrimiento en la que está sumido nuestro sector", como una herramienta, aseguran, "para que de una vez por todas nos escuchen". Les enviamos este documento con la intención de que conozcan nuestros objetivos y reivindicaciones de primera mano.

En un comunicado se dirigen tanto al Ayuntamiento de Toledo, como ala Junta y al Gobierno de España con distintas reivindicaciones.

En cuanto al Ayuntamiento, reclaman "permisibilidad y flexibilidad para acondicionar nuestras terrazas" así como la suspensión de todos los impuestos y tasas municipales, como la tasa de ocupación de la vía pública con terrazas, la tasa de basura, el IBI, etc. mientras dure la pandemia y la suspensión de los pagos de servicios básicos de los establecimientos de hostelería como agua, luz y gas.

Al Gobierno regional le reclaman ayudas directas por el cierre de la actividad, sin tener que cumplir los requisitos tan exigentes que se establecen para percibirlas, además de mayor agilidad y eliminación de la burocracia innecesaria y también califican las ayudas de "insuficientes. No queremos limosnas, queremos trabajar". De otra parte, piden la "apertura inmediata de nuestros locales, puesto que no existen datos que demuestren la directa relación del aumento del número de contagios con la apertura de nuestros establecimientos" y reclaman a la Junta que "invierta más en medidas sanitarias: apertura de nuevo hospital, mayor protección de nuestros sanitarios, test a la ciudadanía, etc"

Finalmente al Gobierno central, le piden la suspensión del pago de IRPF, IVA y cuotas a la Seguridad Social y autónomos, mientras mantengan cerrada la actividad y, una vez abierta, calcular los impuestos en función del porcentaje de aforo permitido. Además, reclaman un Plan Nacional de ayudas directas a la hostelería. "España se ha convertido en el único país europeo sin ayudas económicas directas a nuestro sector. Solo en 6 países de Europa, las ayudas superan los 40.000 millones de euros", recuerdan.

Este colectivo no descarta manifestaciones en próximos días.