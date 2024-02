Organizaciones agrarias de Toledo llaman a agricultores y ganaderos a concentrarse el 14 de febrero en Otero y Madridejos

Asaja, UPA, COAG y Cooperativas Agroalimentarias han convocado, “en unidad de acción”, a los agricultores y ganaderos de Toledo a una concentración de tractores en dos puntos de la provincia para el miércoles 14 de febrero. El primero estará situado en la A-4 (PK-86), en la salida de Otero y el segundo, en la A-4, km 121, a la altura de Madridejos, ambas en la provincia de Toledo.

La convocatoria que realizan es a partir de las 10.00 horas de este miércoles 14 de febrero en la A-5, PK-86 (salida Otero) y en Madridejos, en la A-4, km 121 (dirección Madrid)-Puente de la Autovía de los Viñedos, km 63 (dirección Toledo).

Con esta protesta, el campo toledano se une a las movilizaciones que se celebrarán también el día 14 en distintas ciudades, en los puertos y en las principales carreteras y autovías del país, con el principal objetivo de reivindicar un plan de choque ambicioso a nivel europeo, nacional y autonómico, dada la crítica situación que atraviesa el sector agropecuario.

Entre sus reivindicaciones, se encuentran las inversiones “en infraestructuras hidráulicas de una forma decidida”. “Sin agua no hay futuro para el sector”, afirman. Por otro lado, insisten en una simplificación de la “gran carga” burocrática a la que están “sometidos nuestros agricultores y ganaderos”, y también una “revisión de la PAC” para que se ajuste a la realidad del campo.

Finalmente, también piden una Ley de la Cadena Alimentaria que “realmente prohíba” las prácticas desleales para que los precios de los productos de los profesionales del campo cubran los costes de producción, son algunas de las reclamaciones del sector, que también reivindica una política de sanidad animal seria y coherente, cláusulas espejo para luchar contra la competencia desleal de los productos procedentes de terceros países.

Protestas este lunes en Cuenca, Albacete y Ciudad Real

Este lunes de febrero han vuelto las protestas a las carreteras de Castilla-La Mancha, afectando a vías de las provincias de Albacete, Cuenca y Ciudad Real.

Desde primera hora de la mañana, la Dirección General de Tráfico comunicaba del corte de la autovía A-3 a la altura de la localidad conquense de Los Perales, en ambos sentidos. A lo largo de la mañana, se ha cortado también la carretera A-43 entre Villarrobledo y Tomelloso, en ambos sentidos.

Igualmente, se ha visto afectada la carretera N-430 a la altura de la localidad albaceteña de Sotuélamos. La Delegación de Gobierno informa también de que en Valdepeñas (Ciudad Real) hay tractoristas protestando.

Además, decenas de manifestantes, movilizados por la Asociación en Defensa del Campo de Cuenca (ADECCU), han organizado una cacerolada a las puertas de la Delegación Provincial de Agricultura de Cuenca para insistir en las reivindicaciones que presentaron la semana pasada ante esta institución, en una nueva jornada de protesta.

'Con la hipocresía y la ecología la despensa está vacía', 'No Agenda 2030', 'No importaciones sin controles' y 'Sin sector primario no hay desarrollo rural' han sido algunos de los lemas que se han podido leer en las pancartas de esta movilización, que también ha lanzado críticas contra algunas medidas de la nueva Política Agraria Común, como la implantación del llamado Cuaderno Digital o contra la posibilidad de eliminar el gasóleo profesional.

La cacerolada no ha llegado a cortar completamente el tráfico en la calle Colón de la capital conquense, donde se sitúa la Delegación de Agricultura de la Junta de Castilla-La Mancha, pero sí que ha obligado a los agentes de movilidad a regular la circulación en la zona.

A continuación, los agricultores y ganaderos, ataviados con chalecos reflectantes, se han desplazado a ritmo de golpe de cacerola y silbato hacia la plaza de España para continuar con su protesta ante las puertas de la Subdelegación del Gobierno de Cuenca, donde han continuado con la movilización que comenzó el martes pasado con una tractorada en distintos puntos de la provincia a la que han seguido protestas durante toda la semana que han provocado cortes de tráfico en algunas vías de comunicación como la A-3.