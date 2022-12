El presidente nacional de ASAJA propone “recargar los acuíferos con agua del norte, del sur o del este” para atajar la sequía

El presidente nacional de la organización agraria ASAJA, Pedro Barato, ha propuesto la “recarga de los acuíferos con agua del norte, del sur o del este” como solución al problema de falta de agua que vive el sector.

Tras asistir a la Asamblea General Ordinaria que ASAJA de Castilla-La Mancha ha celebrado en Toledo, Barato ha señalado como el tema más importante para el sector “agua, agua y agua”. “Yo doy una idea que ya se la di al propio presidente del Gobierno: recarguemos los acuíferos. Es una obra muy barata. Es solamente desviar. En vez de sacar agua lo que hay que hacer es meterla cuando tengamos ese líquido elemento, sea del norte, sea del sur o sea del este, y para eso hay que ordenar las cuencas en los ríos y poner en marcha la teoría de los vasos comunicantes, para que se vayan comunicando en función de sus necesidades”, ha señalado.

Barato ha recordado que antes se criticaba a los agricultores por la contaminación que producían al sacar el agua de los pozos con motores diésel, pero “hoy la estamos sacando ya con energía fotovoltaica, por tanto no estamos contaminando nada”, asegura.

Una PAC en tiempo de guerra

Sobre la nueva Política Agraria Común (PAC), que entrará en vigor el próximo año, Barato cree que tendría que haberse producido una “discriminación positiva para el agricultor profesional y la agricultura profesional”, aunque apostillaba que a Castilla-La Mancha, en el cómputo global, a Castilla-La Mancha “no le ha ido mal”.

También ha puesto en duda el momento en que se ha llevado a cabo esta reforma. “Parece mentira que se haga una reforma de la PAC con una guerra ahí, con las consecuencias que está trayendo para el mundo en general, y para el campo en particular”, y ha recordado que “ahora estamos viendo la dependencia que teníamos del maíz, del trigo, de la cebada y no solamente para nuestras importaciones. Es un problema mundial de alimentación. Se puede morir la gente de hambre porque una guerra no deja salir la materia prima para alimentar a las personas”.

Asimismo, ha recordado que “la PAC nació justo después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1959-60 y hoy, con unas condiciones parecidas, desde Bruselas se tenía que haber hecho un planteamiento de PAC con menos restricciones, con menos prohibiciones y con más situaciones para poder producir de casi de todo, porque si no, luego pasa lo que ha pasado este año, tenemos que liberar la superficie de barbecho para ver si podemos sembrar girasol porque falta. No entendemos esa situación”.

La renta agraria

Barato ha valorado también los últimos datos de la renta agraria publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ha descendido un 5,5% en 2022 con respecto a la de 2021 y el presidente nacional de ASAJA ha recordado que “la renta no ha podido ir bien porque los costes de producción han sido tremendos: luz, gasóleo, fertilizantes, incremento del salario mínimo interprofesional un 42% en año y medio, la reforma laboral ha llevado a que tengas que pagar más por el contrato temporal, y al final es una suma que lo que hace es que al final has podido vender más pero has ganado bastante menos.

De cara a 2023 ha pedido que “haya menos leyes y las que tenemos se cumplan, fundamentalmente la Ley de la Cadena Alimentaria, creo que lo que hace falta es que la ley de la cadena tenga los medios suficientes para que se pueda aplicar. Esta Ley necesita que los inspectores vengan a ver los precios de los agricultores y no que los inspectores vengan a ver las parcelas de los agricultores”, ha dicho.