Perdida toda la huerta del norte de Toledo, retrasos en la vendimia y caminos intransitables por las lluvias en el campo

Pérdidas del cien por cien en la huerta de la Sagra, retrasos en la vendimia y daños en el olivar de Los Yébenes por el pedrisco son las primeras valoraciones sobre las lluvias torrenciales que han caído a lo largo de todo el domingo y parte del lunes en la provincia de Toledo.

Así, según Blanca Corroto, presidenta de ASAJA en Toledo, aún a falta de poder hacer un examen exhaustivo de las zonas, que no podrá llevarse a cabo hasta que no sequen un poco los campos, los principales daños se han registrado en “la zona de la Sagra, principalmente Mocejón y Recas, donde las lluvias torrenciales han afectado a la huerta con pérdidas del cien por cien sobre todo en el pimiento y en la cebolla, la cosecha de cebolla más tardía, eso está destrozado”, señalaba.

En Los Yébenes, los daños se deben a la caída de pedrisco que“ donde ha descargado ha tirado bastante aceituna”, aunque aún no se puede valorar porque “en muchos zonas el campo está intransitable”.

La lluvia también va a provocar retrasos en la vendimia ya iniciada. Así, según Corroto, “en todas las zonas donde ha caído mucha agua no se puede entrar a vendimiar, estamos hablando de tres o cuatro días de retraso. La viña en vaso de airén no tiene problema, pero hay otras variedades que ya estaban vendimiándose y si no se recogen pueden pudrirse las uvas en las cepas”.

Así también, Elisa Fernández, responsable de UPA en la provincia de Toledo señalaba los retrasos en las vendimia como uno de los principales problemas además de los destrozos en los caminos agrícolas y en los accesos a las parcelas, con zonas intransitables, debido a la caída de grandes cantidades de agua en pocas horas.

En líneas generales y a falta de poder hacer una evaluación detallada, Elisa Fernández manifestaba que “las lluvias han venido bien para el campo, otra cosa es que tengamos muchos municipios que en el centro urbano, no en rústico, donde tengan problemas importantes”.

El cultivo que va a poder beneficiarse de estas lluvias será el olivar, muy mermado por la sequía que ha afectado a toda la región en los últimos meses. “Viene muy bien para el olivar”, para que engorde el fruto que está en el árbol y no se pierda por la sequía.

“El campo se ha empapado bien y va a ser muy positivo para recargar a los ganaderos las charcas de agua que tengan”, señalaban las representantes de las organizaciones agrarias.

