Un plan para 25.000 nuevas hectáreas de regadío y la ley de representatividad agraria, anuncios de Page para 2025

El nuevo Plan Director de Regadíos 2025, una ley de representatividad de agraria, un plan para la digitalización del sector agropecuario y una nueva convocatoria de ayudas para avanzar en el relevo generacional son algunos de los compromisos que ha avanzado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en su discurso en las Cortes con motivo del Debate del Estado de la Región. ´

Así ha anunciado que el nuevo Plan Director de Regadíos 2025 que está desarrollando el Gobierno y que está previsto que se apruebe el próximo verano, contempla 25.000 nuevas hectáreas de regadío, con una inversión prevista de 250 millones de euros, de las que se beneficiarán 20.000 agricultores.

Ha recodado que desde 2015 se han concedido ayudas por valor de “50 millones para el desarrollo de regadíos sostenibles”, y “actuaciones cercanas a las 70.000 hectáreas para beneficio de 30.000 regantes”.

Además, ha adelantado que el Gobierno regional va a elaborar una ley de representatividad agraria, una de las demandas que vienen haciendo algunas organizaciones en los últimos años solicitando la elección libre de los agricultores y ganaderos de la región de sus representantes.

El presidente también ha incidido en la importancia que tiene el apoyo al relevo generacional del campo y ha comprometido la segunda convocatoria para el periodo 23-27 para la incorporación de jóvenes al campo y mejora de explotaciones con ayudas que pueden llegar hasta 60.000 euros y hasta un 70% de la inversión.

Además, ha subrayado la importancia de los seguros agrarios y en este tema ha anunciado el incremento en 1,5 millones de euros de la partida para 2025, llegando a los 10,5 millones de euros para ayudar a hacer frente a los riesgos derivados del cambio climático. En total, desde 2015 ha dedicado 45 millones de euros a seguros agrarios.

Europa y la PAC

El presidente ha recordado que mañana 16 de octubre se va a empezar con los pagos del anticipo del 70% de las ayudas de la Politíca Agraria Común (PAC), “el primer día que podemos” y además “por primera vez, vamos a adelantar en cinco meses el pago a ecorregímenes y las ayudas asociadas por superficies y ganaderías”.

Page se ha referido en varios momentos a las ayudas y la política agraria que emana de Bruselas. Ha recordado que acaba de elegirse una nueva comisión y ha adelantado que “en cuanto tome posesión pediré una entrevista al nuevo comisario de Agricultura”.

Asimismo, se ha mostrado preocupado por el exceso de burocracia que hay en Europa que “le complica la vida a la gente” y ha apostado por un cambio en Europa que tiene para ir hacia una “estrategia de más equilibrio entre la necesidad ambiental y no criminalizar a los agricultores y ganaderos”.

Así, ha recordado que “todos entendemos los mensajes de la sostenibilidad pero no a golpazos, no a martillazos, la sostenibilidad no tiene que tener más enemigos que los que la destrozan, si alguien está interesado en la sostenibilidad es quien vive de ella”, en referencia a los agricultores y ganaderos.

Ha puesto de manifiesto también en gran avance que ha supuesto la PAC para el sector y para la renta agraria y ha pedido asimismo más ayudas para transformar la agricultura tradicional en ecológica. “Nosotros somos líderes en lo ecológico, el Gobierno anterior engañó a los solicitantes de ayudas ecológicas prometiendo ayudas que no existían, nos tocó gestionarlo y aun así somo la segunda comunidad con más hectáreas en ecológico”, ha recordado. “Lo ecológico es un prioridad para nosotros y somos potencia. Si Europa quiere que lo normal sea la agricultura ecológica, tiene que poner más dinero, si quiere ir transformando tiene que ir poniendo dinero y permitir que la PAC cada vez financie más porcentaje este segundo pilar”, ha dicho.

En referencia también a la PAC, el presidente ha recordado que Castilla-La Macha fue pionera en la flexibilización de la normativa, “y seguiremos en esta estrategia, en hacer asequible la política agraria”.

Industria alimentaria

Además, el presidente ha destacado la importancia de la industria agroalimentaria en Castilla-La Mancha y las buenas cifras de exportación. “En productos de calidad no hemos dejado de crecer, con ocho nuevas figuras de calidad desde 2015 hasta llegar a las 40, en esta legislatura tenemos tres nuevas y trabajamos en las del pistacho, lentejas y champiñón. Somos la comunidad autónoma con más denominaciones vínica reconocidas por la UE”, ha recordado.

Ganadería

En ganadería, García-Page ha destacado la buena labor que ha desarrollado la Consejería en el control de enfermedades animales. “En menos de un año hemos erradicado la viruela ovina y caprina, y hemos atajado también la enfermedad hemorrágica epizoótica”, ha señalado y ha anunciado el incremento para la partida destinada a la sanidad animal para poder hacer frente a enfermedades emergentes; la elaboración del nuevo Plan Estratégico de Ganadería Extensiva, que servirá como hoja de ruta en los próximos años para el desarrollo de esta actividad, en colaboración con la UCLM; y la puesta en marcha de la mesa regional de la leche antes de que termine el año.