Más vivienda, pastillero digital, tutores para encontrar empleados y otros anuncios de Page en el Debate de la Región

Emiliano García-Page ha dedicado casi cuatro horas a su primera intervención en el Debate sobre el Estado de la Región, el primero de la presente legislatura, que se celebra entre hoy y mañana en las Cortes de Castilla-La Mancha. Ha aprovechado, como es habitual, para realizar decenas de anuncios entre los que destacan más suelo para la construcción de vivienda, una futura 'app' para gestionar los trámites particulares en citas, tratamientos y gestiones de la sanidad pública, incluso con un futuro pastillero digital; así como tutores para que las empresas puedan encontrar empleados.

El presidente de Castilla-La Mancha ha combinado estos anuncios con el balance de su Gobierno desde 2015, cuando llegó al Ejecutivo tras la legislatura de María Dolores Cospedal. Sin mencionarla, ha hecho múltiples referencias a la mejora de todos los indicadores en estos nueve años.

Aunque ha dicho que le gusta la autocrítica, la ha realizado tan solo en un par de ocasiones. Sí ha dejado claro desde el principio que su objetivo ha sido siempre buscar soluciones “más que enemigos”. Y, con la base de su mayoría absoluta (la única de un dirigente socialista en el país) ha remarcado que en esta comunidad autónoma “se respira un ambiente excepcional distinto, de buenas prácticas y de estabilidad”.

“Es una excepción en comparación con lo que pasa a nivel nacional. Aquí hay un ambiente de tolerancia, de consenso y de normalidad”. Dicho esto, ha precisado que por ello el Gobierno regional ya ha superado el 30 por ciento de lo comprometido, “solo en el primer año de la legislatura”.

Page ha dedicado la primera parte de su discurso a analizar algunos elementos estructurales de la región. El primero de ellos ha sido el hecho de que haya “tanto territorio para tan poca gente” y lo que ello supone para la gestión de los servicios públicos. No obstante, ha remarcado que esto puede ser “un factor de oportunidad”, debido a que ahora hay demanda de suelo para el “desarrollo inmenso de las energías renovables”. Aquí ha vuelto a hacer hincapié en la región como “despensa energética”, es decir, como zona de instalación de placas fotovoltaicas y aerogeneradores.

Agua y empleo

Dicho esto ha marcado el agua como otro elemento estructural. Según ha dicho Page, la región ha dado un “salto enorme” en esta materia con la nueva planificación hidrológica del río Tajo. Ha recordado que todas las sentencias en materia de agua han dado la razón a Castilla-La Mancha y que el cambio de las reglas de explotación ha conseguido el “recorte” de 83 hm3 al año en el trasvase Tajo-Segura. “Y más que tiene que suceder”, ha subrayado en referencia a las nuevas reglas del acueducto que prepara el Ministerio de Transición Ecológica.

Y además, se ha referido, como es habitual, a las desaladoras, afirmando que “hay potencia de desalación instalada como para el consumo de 34 millones de habitantes”. “Hay quien prefiere agua regalada, barata y bonificada, pero a expensas de contaminar y colapsar el río Tajo”.

Tras resaltar la importancia de la futura reforma del Estatuto de la Autonomía, pactada con el PP y pendiente de tramitación, el presidente de Castilla-La Mancha ha comenzado a realizar algunos anuncios como la aprobación antes de fin de año de una norma autonómica para “recortar” la burocracia y agilizar “decenas de trámites”. A ello ha añadido la aprobación en 2025 de una nueva ley de inversiones empresariales estratégicas, simplificando la ya vigente Ley de Proyectos Prioritarios.

En materia de empleo, donde ha destacado que la región es la primera en creación de puestos de trabajo, Page ha defendido la colaboración del sector privado junto con los servicios públicos, y ha avanzado que en noviembre se firmará con empresarios y sindicatos el Plan Horizonte 2030, con la movilización de 12.500 millones de euros. Por otra parte, ha avanzado la puesta en marcha del IV Plan de Formación Profesional con 2.000 millones de euros.

También en relación con esta materia, el Ejecutivo regional aprobará una nueva Tarifa Plana Plus para que los autónomos puedan emprender “a coste cero” durante los dos primeros años de actividad en Castilla-La Mancha. Ha avanzado en este punto que se habilitarán tutores de acompañamiento a las empresas para que puedan encontrar personal cualificado. “Lo haremos empresa a empresa para dar soluciones a todas las que podamos”.

Emiliano García-Page se ha referido a renglón seguido a algunas inversiones importantes como es el caso de la futura Ciudad del Cine. Ha confirmado que tras vetarlo PP y Vox en Guadalajara y “hacernos perder el tiempo”, el proyecto se llevará a cabo en Toledo. El propio presidente firmará mañana con el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, el protocolo para esta iniciativa. Para la ciudad de Toledo también ha anunciado la inauguración el 15 de enero del Centro Regional de la Artesanía en la Mezquita de Tornerías.

El siguiente bloque lo ha dedicado a la financiación autonómica, donde ha dicho que el Gobierno mantendrá la “congelación de la presión fiscal” y las 25 desgravaciones actuales.

Después, ha anunciado una convocatoria “récord” de oferta de plazas públicas para la Administración: 8.300 plazas, de ellas 5.200 para el sistema sanitario. Ha sido en este momento cuando ha dicho que hoy Castilla-La Mancha tiene 12.000 profesionales sanitarios más que en 2015, “en una región donde casi todo tiene que ser sanidad pública”, porque “no estaría mal que hubiera más negocio en torno a esto sin merma para la sanidad pública, claro, eso debe estar garantizado al cien por cien”.

Sanidad y servicios sociales

En este bloque sanitario se ha dirigido de manera directa a la oposición del PP y Vox para pedirles el apoyo “de sus jefes” al techo estatal de gasto. “Si no nos permiten el gasto que podemos y necesitamos, se van resentir muchos servicios públicos. Esta espada de Damocles es lo más grave que hay”, ha enfatizado Page.

Otro anuncio en esta materia ha sido la nueva app ‘Mi Salud Digital’. Además de pedir cita, se podrán consultar informes médicos, incluirá alertas personales y en el futuro será ‘pastillero virtual’. Junto a ello, una futura plataforma de seguimiento de pacientes crónicos que se pondrá en marcha también el año que viene: primero con los enfermos de diabetes y posteriormente con los que padecen patologías respiratorias y cardiológicas.

En cuanto a bienestar social, García-Page ha garantizado el mantenimiento de la red de asistencia social y dependencia, “frente a quienes aprovechan las crisis económicas para acometer recortes inmisericordes”. Aquí ha defendido el concierto social para la acogida de 1.100 menores y el Plan Regional de Lucha contra la Pobreza, y ha avanzado que habrá hasta 15.000 nuevos usuarios de ayuda a domicilio en esta legislatura. De igual forma, el Ejecutivo recuperará el Programa de Jóvenes Cooperantes y el próximo mes de enero saldrá a consulta pública la futura ley regional de cooperación internacional.

Por otra parte, se llevará a cabo un nuevo programa de turismo social desde los 55 años (antes eran 65), incorporando destinos a islas, internacionales y cruceros, sin limitación de plazas. Junto a CECAP, CERMI y Plena Inclusión se elaborará también una estrategia regional de la discapacidad; y en infancia, un decreto para regular la situación de las familias de acogimiento.

En el bloque de igualdad, el presidente de Castilla-La Mancha ha arremetido contra la extrema derecha“ que está destruyendo ”lo que nos hace mejores“. Ha recordado que esta región ya prepara una ley para reducir la brecha salarial, al tiempo que ha anunciado que a finales de año se planteará la activación de dos minibuses para informa sobre igualdad y contra el acoso y las agresiones en las zonas más despobladas.

En cuanto a la inversión en educación, Page ha presumido de las mejoras que incluyen dedicar “el doble” de financiación a la Universidad de Castilla-La Mancha, tener más de 42.000 alumnos matriculados en formación profesional o dedicar más de 7.000 euros a cada alumno, un 73% más que en 2014.

Además, ha asegurado que en 2025 se comenzará con la Ley de Universidades que se tramitará entre 2025 y 2026. Al respecto, señaló que se plantea, incluso, llevar a cabo un “efecto frontera” para proteger al sistema universitario público.

Educación, vivienda y defensa de la Constitución

“Ningún niño sin comida”, ha recalcado, al explicar que hay también un 40% más en gasto en comedores escolares, que han “duplicado” su número de comensales con relación a 2015. Igualmente, ha anunciado que el servicio de préstamo gratuito del Banco de Libros llegará el próximo curso a los cursos de formación profesional de grado básico, y que se dedicará unos 6.000 millones de euros al plan de FP en toda la región, para los próximos 6 años.

Ha señalado que se dedicarán unos 50 millones de euros a un plan para proteger al estudiantado en los casos de olas de calor y otros seis millones irán para un plan de mejora en competencias digitales para las zonas que sufren el reto demográfico. En cuanto a cultura, se planifican unas 20 grandes exposiciones o eventos para la legislatura, entre ellas, la que acogerá la reinauguración del Museo de Santa Cruz, en Toledo.

Uno de los últimos bloques ha sido el destinado a las políticas de fomento y vivienda. “La vivienda es un problema complejo”, ha remarcado el presidente regional, que ha elogiado, eso sí, a la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, por ser “muy sensible” y estar “dispuesta a ponerse de acuerdo con las comunidades autónomas” para abordar dicho problema. Para Page, solo se podrá hacer con vivienda pública y ha lamentado que haya falta de infraestructura de este tipo por una “concepción de gueto”.

Según sus cálculos, se necesitarán unas 300.000 viviendas públicas para bajar los precios de la vivienda. Ha aseverado que los pisos turísticos son solo una “parte pequeña del problema”, y ha pedido “no atacar directamente” ni estigmatizar a los grandes propietarios de vivienda. “Hay quien considera que es un bien de mercado y otros solo un derecho. Pues, señorías, las dos cosas”.

El Gobierno regional impulsará el primer trimestre de 2025 la construcción en suelo público de 1.500 viviendas en régimen de compraventa; así como ayudas de hasta 60.000 euros para incorporar al mercado del alquiler viviendas que necesitan ser rehabilitadas; y una nueva convocatoria de 1,5 millones de euros para adquisición de vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes.

En su discurso también ha pedido que se impulsen de forma “definitiva” autovías como la A-40 entre Toledo y Ocaña, la A-40 entre Cuenca y Teruel, o la autovía entre Toledo y Ciudad Real, a pesar de sus “dificultades”. Igualmente, ha advertido al Ministerio de Transportes que no “va a permitir que se mire para otro lado” en cuanto al transporte público de la región y anunció la ampliación de servicios de Astra en varias localidades. También se implantará servicio de transporte sensible a la demanda en otras comarcas, como Oropesa-La Jara, Almadén, la Sierra del Segura, Molina de Aragón o Serranía Alta conquense.

Page ha terminado dirigiéndose a la oposición de PP y Vox. Les ha pedido “ayuda para defender la España constitucional”, porque “no crean que me basto y me sobro”. “Hoy la Constitución necesita más que nunca ser defendida, y que se tenga que defender frente a algunos poderes del estado, me duele mucho más. Por mucho que se empeñen y por mucho mercadeo que haya, nunca dejaremos de defender que en la unidad de España,se encierra la garantía de la igualdad de todos los españoles”.