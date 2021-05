Castilla-La Mancha tiene un stock de 42.000 dosis de AstraZeneca a la espera de decidir si se ponen segundas dosis a menores de 60 años

Castilla-La Mancha tiene un total de 42.000 dosis de vacunas de AstraZeneca guardadas a la espera de la decisión que pueda tomarse hoy sobre qué hacer con las personas menores de 60 años que ya han recibido una primera dosis de esta vacuna, tras plantearse algunos interrogantes sobre la posible vinculación con la aparición de trombos.

En Castilla-La Mancha, la Consejería de Sanidad todavía no lo tiene claro. Así lo ha reconocido el director general de Salud Pública, Juan Camacho, durante su comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Parlamento castellanomanchego cuando ha sido cuestionado por PP y Ciudadanos sobre la posición del Ejecutivo regional.

"Mi opinión es que me falta información. No tengo los datos. A las seis se reúne la Comisión de Salud publica y a partir de ahí se generará el debate", decía.

Y eso, a pesar de que esta misma mañana se ha sabido que el estudio encargado por el Ministerio de Sanidad al Instituto Carlos III, CombiVacs, concluye que dar una segunda dosis de Pfizer a quienes recibieron AstraZeneca es seguro y eficaz. Estos y otros datos se pondrán a disposición de las comunidades autónomas en la reunión de la Comisión de Salud Pública que decidirá hoy qué hacer con las personas menores de 60 que recibieron entre febrero y abril la primera dosis de AstraZeneca.

"Me gustaría poder decir la postura de Castilla-La Mancha y de sus expertos pero todavía no está definida porque nos faltan datos. Lo que vaya a pasar estar tarde no lo sabe nadie. Se escucharán todas las posturas y se adoptará la mejor decisión para la salud de todos los ciudadanos de España", insistía el responsable regional de la Salud Pública.

Juan Camacho también ha transmitido un mensaje de tranquilidad sobre los plazos para inocular la segunda dosis en este colectivo. El hecho de ampliar el plazo a 16 semanas para disponer de más datos sobre la "seguridad" de la segunda dosis de AstraZeneca "está avalado por los expertos".

"Entiendo que la decisión no se puede tomar en concreto ahora pero me gustaría pensar que el Gobierno tiene alternativas", insistía el diputado de Ciudadanos, David Muñoz Zapata. "¿Y si el estudio desaconseja poner una segunda dosis con Pfizer a los que recibieron AstraZeneca, qué harán? ¿Dejarán a estas personas con una sola dosis por la ya alta efectividad o les pondrán la segunda dosis con AstraZeneca?, incidía.

Pese a la insistencia de PP y Ciudadanos sobre esta cuestión, el responsable de la Salud Pública castellanomanchega se ha remitido a la reunión de esta tarde para tomar una decisión. "Los ciudadanos no quieren conocer la opinión del Gobierno sino la decisión última que se tome".

En todo caso, decía, y ocurra lo que ocurra esta tarde, aseveraba el director general de Salud Pública en la región. "Nos hemos reunido con AstraZeneca España y nos garantizan la segunda dosis en cualquiera de los casos. Tenemos planificada la segunda dosis", insistía Camacho para zanjar la cuestión.