Francisco Mínguez, escritor: "No es nada fácil que te hagan sentir distinto"

Francisco Mínguez tiene 19 años, vive en Albacete y es estudiante, escritor y activista LGTBIQ+. Hace poco publicó su libro: 'Los chicos no lloran', en el que trata como tema principal la homofobia y la violencia de género.

'Los chicos no lloran' ha sido ganador al premio Libro del año en los Bésame tonto Award 2020, y con el han colaborado personajes como Daniela Santiago e Isabel Torres, actrices de 'Veneno la serie', Paula Gallego, actriz de 'Vis a Vis' y Keunam, humorista e influencer.

Francisco, ¿qué le inspiró a escribir este libro?

Me inspiró a escribir este libro la necesidad de dar visibilidad a estos dos grandes colectivos y de sensibilizar sobre el nivel de LGTBIFOBIA, rechazo y discriminación que siguen sufriendo sus integrantes a día de hoy. Dar a conocer sus historias, las historias que componen su dolor y a la vez el de todos nosotros y nosotras.

¿Tiene algún componente autobiográfico?

Bueno, se podría decir que hay destellos del libro en los que me relaciono mucho, por desgracia todas las mujeres y todos los integrantes del colectivo LGTBIQ+ nos hemos visto discriminados y rechazados de la misma manera. Como integrante de los LGTBIQ+ he sufrido la homofobia en mi unidad familiar, he sufrido la homofobia en el ámbito académico y he sufrido la homofobia en el ámbito laboral.

No es nada fácil que te hagan sentir distinto, por el mero hecho de tu inclinación a una orientación sexual u otra, o simplemente por ser hombre o mujer.

¿Cómo ha acogido Albacete este libro? ¿ha tenido oportunidad de presentarlo en la ciudad?

Al parecer, ha gustado mucho la temática del libro y lo que en el se narra. En su gran mayoría las críticas han sido muy positivas.

Mucha gente ha dicho que igual era demasiado corto, o incluso demasiado triste. En mi opinión, la vida no se puede englobar en una extensión exacta, y tampoco podemos hacer de una lección o denuncia social una historia bonita y alegre, porque lo que hacemos es dar una imagen que no es la correcta. La vida, a veces, es muy dura y hay que mostrarla tal y como es.

El libro, por desgracia y a causa de la COVID-19, no ha podido ser presentado oficialmente, pero estoy trabajando mucho digitalmente para dar a conocer sus singularidades.

¿En qué punto cree que está la sociedad en cuanto al colectivo LGTBIQ+?

La sociedad con respecto al colectivo LGTBIQ + ha avanzado visiblemente, pero queda muchísimo por hacer, muchísimo por aprender y muchísimo por enseñar.

'Veneno, la serie ' ha conseguido que mucha gente haya abierto los ojos, por fin les han dado la oportunidad al colectivo trans de mostrar su historia y forjar una barrera contra la transfobia, que desde mi punto de vista, es la más común a causa del desconocimiento.

Aún así, muchos gais, lesbianas, transexuales, etc.., siguen sufriendo las consecuencias de una sociedad mal educada y desinformada; siguen sufriendo agresiones verbales, físicas, discriminación laboral, social, etc.

- ¿En qué cree que está afectando la pandemia a la homofobia y a la violencia de género?

La pandemia nos ha venido grande a todos, y nos ha hecho sacar la peor parte de nosotros. Muchas personas han mostrado esa inquietud, rabia y miedo, haciendo daño a estos colectivos.

Por ejemplo, los casos de mujeres maltratadas, que han tenido que estar encerradas en casa con su maltratador. También el acoso a estos colectivos por el medio digital, vía redes sociales, se ha incrementado un 60% desde junio de 2020.Una de cada tres mujeres o integrantes del colectivo LGTBIQ+ han recibido acoso, en distintos aspectos, a través de redes sociales.

Castilla-La Mancha va a poner en marcha la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La Mancha ¿Cómo ves las políticas castellanomanchegas en cuanto a esta materia?

Castilla la Mancha, desde mi punto de vista, tiene que aprender aún mucho sobre estas problemáticas. Institutos de diversas comunidades han emprendido numerosas campañas contra la LGTBIFOBIA, contra la violencia machista, aprendizaje con respecto a diversidad sexual o micromachismos. En la provincia de Albacete he formado parte de 5 centros educativos a lo largo de mi vida académica y ni uno de ellos concienciaba sobre estas problemáticas, y muy pocos de ellos tenían un plan de actuación en casos de LGTBIFOBIA o violencia machista. Es más, un par de años atrás clasificaron un ataque homófobo como "cosas de críos". Estas conductas deben detenerse, y concienciar sobre todo en las aulas y entre los más jóvenes.

¿Cómo se puede adquirir tu libro?

Los chicos no lloran se puede adquirir en Google Play libros, Amazon, Librería Herso o la Popular, o en mi página web, donde se encuentran todos los enlaces de compra, entrevistas, reseñas y manuales de actuación frente a estas problemáticas.