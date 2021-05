Cientos de personas reclaman en Toledo una moratoria regional en las licencias de ganadería industrial

Unas 300 personas, según fuentes de la Policía Local, se han manifestado este domingo en Toledo convocadas por la plataforma Stop Macrogranjas en Castilla-La Mancha con el objetivo de exigir al Gobierno regional que apruebe una moratoria a los proyectos de ganadería industrial.

La manifestación, en la que han estado presentes plataformas y representantes de distintos municipios de las cinco provincias de la región que sufren este problema, ha discurrido en un ambiente festivo desde el Paseo de la Vega de Toledo al Palacio de Fuensalida, donde los presentes han leído un manifiesto con sus demandas frente a la sede del Ejecutivo autonómico.

La portavoz de la plataforma regional y de la Plataforma 'No a la macrogranja en Pozuelo', Inma Lozano, ha explicado que su objetivo es "que se paren, que se frenen" estos proyectos y "no se den más licencias ni de nueva explotación ni ampliaciones" ya que generan "muchísimos problemas", no solo medioambientales, de salud pública o económicos sino también demográficos, "porque la gente se acaba yendo" de los pueblos.

"Queremos que se frenen y mientras se regule el sector, que no está regulado --para ello solicitan un Plan Estratégico de Ganadería Intensiva-- y a día de hoy te pueden colocar explotaciones salvando una distancia de solo un kilómetro entre ellas". Además, piden "que se midan los cerdos que caben por territorios, tanto por consumo de agua como por vertido de purines".

Lozano ha indicado que existen "muchísimos" proyectos sobre la mesa en la región, no solo de cerdos, sino también de gallinas o pollos --más de 50 solo en la provincia de Cuenca, en Ciudad Real y Albacete algunos "muy grandes" mientras que Toledo está "desbordado" y Guadalajara registra alguno-- y aunque se han paralizado algunos, el problema es que a veces llevan aparejadas ampliaciones y otro tipo de proyectos como gestores de biogás o incineradoras de cadáveres.

Reclaman cita a Desarrollo Sostenible de la que no hay respuesta

La portavoz de la plataforma regional ha recordado que el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero --al que le han pedido cita "en varias ocasiones" y todavía "no ha contestado"-- dijo que no iban a instalar una macrogranja "donde el pueblo no quisiese", destacando, en referencia a todos los presentes este domingo, que "este es el pueblo y el pueblo está diciendo no".

"Somos la gente que vivimos en los pueblos, que trabajamos en los pueblos, y no queremos que desde un despacho vengan a salvarnos con estos proyectos tildados de desarrollo rural. Este no es el desarrollo rural que queremos, esto es la ruina y la mierda que nos traen a las zonas donde la gente se queja poco", ha expresado.

"Va a ser la ruina"

De su lado, el portavoz de la plataforma de Quintanar del Rey (Cuenca), Antonio Escribano, en declaraciones a los medios, ha señalado que en el caso de su municipio, la instalación "la han colocado a 300 metros del pozo de abastecimiento de agua", lo que va a contaminar esas aguas y no van a "poder vivir en el pueblo donde hemos decidido vivir". "Va a ser la ruina" para un pueblo que no tiene tejido industrial.

En el mismo sentido, la presidenta de la asociación Pueblos Vivos de Quintanar del Rey, Paciencia Atalaya, ha criticado el denominado "procedimiento de ampliación no sustancial" que está sirviendo "de trampolín para que granjas que tenían 500 cerdos de golpe puedan tener 2.000", en lo que ha denominado "una manera de colar, y colar y colar".

La manifestación, bajo el lema 'Moratoria ya, ni una licencia más', se ha desarrollado este domingo en otros puntos del territorio nacional como Jumilla, Yecla, Zamora, Soria, Burgos, Palencia o Segovia, lo que evidencia que "es un problema nacional" que también debe abordarse desde esa perspectiva, ha asumido Inma Lozano.

C-LM Stop Macrogranjas está formada por 25 asociaciones y plataformas vecinales junto con Ecologistas en Acción. Dichos movimientos vecinales son Asociación Pueblos Vivos Cuenca, NO a la macrogranja en Pozuelo y Argamasón, Salvemos la Serranía-STOP macrogranjas en Cardenete y comarca, Balsa de Ves libre de macrogranjas, Asociación Vecinal Campillo Pueblo Vivo, Pueblo Sostenible Plataforma Vecinal, Acuífero 23 Sin Macrogranjas y No Macrogranjas en Daimiel.

Así como Asociación Plataforma Serranía Limpia y Viva, Plataforma Stop Ganadería Intensiva Porcina de Villamalea, Asociación en Defensa de la Economía Responsable de Almendros (ADERA), Barajas tiene futuro, Plataforma Ciudadana Cenizate, Priego Pueblo Vivo, Gabaldón Stop Macrogranjas, Plataforma Ciudadana Salvemos Meca y sus Comarcas, Cañete Pueblo Vivo, Barchín del Hoyo Macrogranjas No, Asociación Cívica El Horcajo, Gascueña y Tinajas contra las Macrogranjas, Plataforma Cívica de Gamonal, Quintaverde Pueblo Vivo, Retamoso Sostenible, Asociación Plataforma de Villar de Domingo García y Asociación por la Conservación de los Ecosistemas de La Manchuela (ACEM).