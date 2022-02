Denuncian que Educación deniega permiso retribuido a docentes de la región con hijos confinados a su cargo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido a la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha que establezca un permiso retribuido para docentes con menores confinados a su cargo. Según afirma, los docentes no sólo se ven obligados a coger días de libre disposición del presente curso y del siguiente, sino que incluso se les está denegando el permiso no retribuido. Educación no entiende por deber inexcusable el cuidado de los hijos con COVID o en cuarentena. “Ante esta arbitrariedad, los docentes, y más aún los interinos, quedan totalmente expuestos”.

El responsable del Sector de Educación de CSIF Toledo, Enrique de la Rosa, explica que la Consejería “debe asumir su responsabilidad” a este respecto, porque es “increíble que después de todo lo que han hecho los docentes desde el inicio de la pandemia ahora se les deje totalmente tirados".

Se da la circunstancia de que el sindicato ganó recientemente una sentencia en Logroño que reconocía el permiso retribuido a un trabajador para cuidar de su hijo contagiado, y que fue pionera en el ámbito de los cuidados en tiempos de pandemia: velar por los hijos menores de edad es “un deber inexcusable de carácter personal” recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y el Código Civil.

De hecho, CSIF ha reclamado este permiso retribuido para todos los trabajadores de la Administración central y autonómica, así como de las diferentes administraciones locales.

De la Rosa ha insistido en que la Consejería de Educación está incurriendo en una "mala práctica”. “Es un maltrato a nuestros docentes. Es inadmisible que la Administración deniegue el permiso o que obligue al trabajador a gastar sus días de libre disposición para ejercer un derecho que por ley le corresponde".

Incumplimientos

También ha puesto de manifiesto las “enormes deficiencias” en materia de seguridad: no se están distribuyendo mascarillas de FFP2, no se está contratando personal de enfermería, no se han implantado purificadores ni medidores de CO2, hay aulas a muy bajas temperaturas para cumplir con la ventilación cruzada o las ratios siguen muy elevadas.

Además, CSIF ha recibido quejas de varios equipos directivos que aseguran que no se está procediendo al confinamiento de las aulas a pesar de tener cinco o más escolares contagiados. "Es una grave irresponsabilidad, está sucediendo en Toledo capital, Talavera de la Reina y su comarca, y localidades de la Sagra toledana, la Administración está mirando hacia otro lado", sostiene Juan José Losana, delegado de CSIF Educación Toledo. Asimismo, las bajas de docentes contagiados no se cubren en su totalidad, ni con la celeridad anunciada por la Consejería.

Desde el sindicato se lamenta que "como sucede siempre, al igual que ocurre en el caso de otros empleados públicos, como el personal sanitario, son los propios trabajadores de la comunidad educativa quienes sacan adelante la situación pese a la mala gestión de la Consejería", concluye Losana.