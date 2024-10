Una riada se lleva un puente y deja incomunicada a la localidad conquense Landete en dirección Valencia

La tromba de agua caída la pasada noche en la provincia de Cuenca, donde se habían activado avisos naranja y amarillo, según las zonas debido a la posibilidad de fuertes lluvias, se ha llevado por delante un puente en la localidad de Landete dejando incomunicada a esta localidad en dirección a la Comunidad Valenciana.

Así lo ha explicado el alcalde Marciano Turégano, en declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha quien confirma que no hay daños personales. “El puente que da acceso al pueblo se ha hundido. Estamos incomunicados con Valencia, tendremos que dar un rodeo de 80 kilómetros”, decía, tras quedar cortado el acceso a través de la CM-215 hacia Teruel y la Comunidad Valenciana hacia la N-330. Y no solo eso, el puente permite el acceso entre barrios del municipio.

En las últimas 24 horas ha llovido de forma intensa en Landete. El río Ojos de Moya, un afluente del Cabriel, se ha desbordado arrasando con la infraestructura. “Aquí ha llovido pero en el curso hacia arriba del río se ha ido acumulando y acumulando agua y ha bajado la riada arramblando con todo”.

Esta mañana los vecinos se afanaban en limpiar. “El agua ha entrado por todas partes, pero afortunadamente solo habrá un par de casas inundadas en la parte baja”. Tanto el colegio como el IES Serranía Baja están hoy cerradas. “Viene gente desde otros sitios como Talayuelas o Aliaguilla y la carretera está cortada, el agua se la ha llevado. Además para llegar al instituto hay que pasar por un puente que ya no existe”.

La Guardia Civil y personal de la Consejería de Fomento se encuentra en la zona según explica el alcalde. Landete se encuentra al límite con Teruel y no llega a los 1.300 habitantes. “Afortunadamente el pueblo no está en el cauce del río, está más elevado. En las últimas horas ha ido bajando el nivel, al menos un metro, respecto a lo que teníamos anoche. No sabemos si se habrá acabado esto o volverá. En el pueblo la gente está nerviosa y expectante”, después de que ayer cayeran las comunicaciones a través de internet, explica el alcalde.

Inundaciones en Talayuelas

En la vecina localidad de Talayuelas también la lluvia descargó con fuerza. Llovió durante todo el martes, pero a partir de las 23:00 horas las precipitaciones se intensificaron hasta el punto de que cayeron alrededor de 180 litros por metro cuadrado. Una fuerte tromba de agua que se prolongó hasta las 3:00 de la madrugada. “Pasamos mucho miedo, ha sido una noche complicada”, asegura la alcaldesa Emma Cano, quien apunta que, al estar muy cerca de Utiel, “el riesgo era muy alto”.

A consecuencia de las fuertes lluvias la parte baja de la localidad quedó inundada, hasta el punto de que se produjeron riadas. Concretamente, la N-320 ha quedado anegada de lodo y barro y se han producido daños en caminos y algunas casas, tal y como señala la alcaldesa Emma Cano. Si bien, todavía no han podido evaluar los daños, según informa Las Noticias de Cuenca.

En estos momentos, efectivos de la Guardia Civil y Protección Civil de Talayuelas están trabajando para comprobar que todos los vecinos y vecinas estén bien.