La Raíz, Talco y Califato 3/4, entre los primeros grupos confirmados para la edición de 2025 de Viña Rock

El festival Viña Rock ha anunciado sus primeros artistas confirmados para la edición de 2025, que se celebrará entre el 1 y el 3 de mayo en Villarrobledo (Albacete).

El nombre más esperado era el de La Raíz, grupo valenciano que este año ha anunciado su vuelta a los escenarios tras despedirse de ellos en 2018. La banda de música pasará por el festival, junto a los ya míticos Talco y el grupo andaluz Califato 3/4, que se estrenan en la cita.

También se podrá ver a otros grupos ya tradicionales del festival, como Boikot, Los de Marras, Reincidentes, Porretas, O'Funkillo o Sínkope.

A los escenarios se subirán también Me Fritos and the Gimme Cheetos, La Sra. Tomasa, Auxili, La Cumbia de Lxs Nadie o La Élite.

El escenario urbano acogerá a artistas como Toteking, Jarfaiter, Juancho Marqués o Ill Pekeño & Ergo Pro.

Los abonos siguen a la venta, a partir de los 55 euros, por ahora.