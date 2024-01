El tributo a Tina Turner llega a Valdepeñas tras más de dos millones de espectadores en 25 países

El Teatro Auditorio Municipal 'Francisco Nieva' de Valdepeñas levantará el telón este jueves, 4 de enero, a las 20.00 horas, para ofrecer 'Totally, TINA', un espectáculo internacional homenaje a la artista Tina Turner avalado por prensa y público, con más de dos millones de espectadores y 25 países.

Un concierto en el que se podrá revivir la actuación de la Reina de Rock y del Soul, y disfrutar en directo de canciones como 'Simply The Best', 'Private Dancer' o 'What's Love got to do with it?'.

Un espectáculo musical que se debe sobre todo a la voz de Justine Riddoch, un sonido realista, un equipo de bailarines profesionales que recrea las coreografías originales y un vestuario que reproduce fielmente los vestidos que Turner lucía sobre el escenario.

'Totally, TINA', formado en 2008 después de una actuación estelar en el popular programa de televisión británico 'Stars in Their Eyes' está aclamado tanto por el público como por la prensa y ha sido galardonado con diferentes premios.