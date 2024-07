La cantante India Martínez canta una nana a un bebé para que se durmiese en pleno concierto en La Solana

La cantante cordobesa India Martínez tuvo un invitado especial en el concierto que ofreció en la localidad ciudadrealeña de La Solana este pasado viernes 26 de julio. Un bebé “le echó los brazos llorando” y a pesar de sus esfuerzos para dormirlo, la artista finalmente decidió cantarle una nana para calmarlo. “Un bebé me echó los brazos llorando, lo agarré y lo mecí, y no solo se calmó, sino que se durmió. Nunca me había pasado algo parecido la verdad”, describe en sus redes sociales Martínez.

Un momento “surreal”, en el que intentó devolverlo a “su yaya” hasta tres veces, pero sin éxito. “Así que me lo subí al escenario y allí le canté una de mis canciones en forma de nana”, relata Martínez. “A todo esto, la gente esperando, y guardando silencio para que el bebé se durmiera”, describe la cantante. India Martínez ha compartido el vídeo porque la situación “no tiene explicación”.