Se buscan agricultores que apuesten por la biodiversidad y la protección de las aves

La Fundación Global Nature ha celebrado el primer encuentro de agricultores por la biodiversidad en la laguna de El Hito en el marco del proyecto LIFE El Hito. El objetivo es crear alianzas para la conservación de grullas y aves esteparias a través de acuerdos con agricultores que encuentren en el medio ambiente una oportunidad para ser más eficaces, más eficientes y para diferenciar sus productos en el mercado.

Los agricultores de la comarca se sienten orgullosos de vivir en una zona de especial protección para las aves, según ha comentado Pepe Honduvilla, presidente de la Asociación de Afectados por las Grullas en El Hito, durante el encuentro celebrado en el Ayuntamiento de Montalbo, pero “piden una ayuda para compensar las pérdidas que generan las aves esteparias y las aves migrantes en sus cultivos”.

Ayudas a la sobresiembra

A la espera de que dentro del nuevo marco de la PAC (2023-2027), se apruebe una línea de ayudas específicas para las aves esteparias y las grullas, el proyecto LIFE El Hito apuesta por un plan de compensación temporal en las zonas de la Red Natura 2000 para paliar los daños causados por las grullas.

El plan contempla acuerdos de custodia con los agricultores de las tierras de cultivo que rodean el humedal a cambio de una mejora progresiva en las prácticas agrícolas que fomenten la biodiversidad. El proyecto ya cuenta con 17 convenios de colaboración en más de 200 hectáreas de terreno de El Hito y Montalbo.

Las aves esteparias son el grupo de aves más amenazadas de Europa, siendo España el país que alberga una mayor población de este tipo de especies en el centro y el sur de la Península. “Por eso es tan importante trabajar con los agricultores en la conservación de aves esteparias”, indica José Luis González, patrono de Fundación Global Nature y experto en ecología animal.

La ciudadanía no percibe cómo han cambiado estos espacios naturales durante las últimas décadas. “Parece como si no hubiera pasado el tiempo por ellos. Sin embargo, no es así”, señala José Luis González. “La agricultura ha experimentado cambios muy profundos en los últimos 40 años, degradando paisajes de forma acelerada y causando el retroceso de muchas poblaciones de invertebrados que son el sustento de aves esteparias y otras especies de la laguna”.

Gracias al impulso de la Diputación de Cuenca y la financiación de la Unión Europea y Aramco Europe, el proyecto LIFE El Hito trabaja con agricultores de la zona para poner de manifiesto que otro tipo de agricultura es posible y rentable en los campos agrícolas del entono del humedal.

Comercialización de productos pro-biodiversidad

El primer encuentro del proyecto LIFE El Hito ha estado dirigido a agricultores interesados en conocer el potencial de la comercialización diferenciada de productos ecológicos, así como las ayudas existentes para favorecer una agricultura compatible con la conservación de la biodiversidad.

Mediante estrategias de custodia agraria, se pretende apoyar la producción de cultivos ecológicos de legumbres, así como recuperar variedades de almorta, que supongan un factor diferenciador en el mercado. Entre sus múltiples beneficios ambientales figura servir de sustento para la alimentación de aves esteparias. Patricia Olivares, responsable de custodia agraria de Fundación Global Nature en la zona, alega que “nuestra presencia aquí estos años pretende apoyar a los agricultores que se animen a hacer estos cambios, porque ya hemos demostrado en otras zonas que estas prácticas son rentables para el agricultor y beneficiosas para la biodiversidad. Todos salimos ganando”.

La Fundación Global Nature tiene una dilatada experiencia en la comercialización de legumbres cultivadas con métodos tradicionales en espacios de la Red Natura 2000. Los ingresos adicionales obtenidos en este tipo de producciones permiten aumentar el precio que recibe el agricultor por su trabajo.