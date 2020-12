España recicla muchos menos envases de bricks para bebidas de lo que publica oficialmente

Un nuevo estudio encargado por Zero Waste Europe a Eunomia Research & Consulting demuestra que la tasa real de reciclaje de los bricks para bebidas está muy por debajo de lo que se está publicando actualmente en cuatro países europeos. El estudio 'Reciclaje de envases compuestos – bricks para envases de bebidas' ha sido encargado por Zero Waste Europe, plataforma en la que participa la Alianza Residuo Cero de la que Amigos de la Tierra forma parte. Sus páginas analizan, a partir de la metodología actualizada de cálculo de reciclaje de la Unión Europea, las tasas reales de reciclaje de los envases de cartón para bebidas en Reino Unido, Alemania, España y Suecia.

Gracias a este análisis, se estima que en España el porcentaje estimado de reciclaje real (el 21,5%) es menor a la tasa del 80% que establece la Asociación de Envases de Cartón para Bebidas y Medio Ambiente (ACE, por sus siglas en inglés), y la tasa de recogida del 51,2%. En Alemania la tasa de reciclaje real es del 47,8%, una cifra alejada de la tasa de reciclaje del 75% y de recogida del 87,4% publicadas por la ACE. Suecia y el Reino Unido, por su parte, se sitúan en una tasa de reciclaje de los envases de cartón de bebidas del 21,9% y el 29,5% respectivamente, por debajo de las publicadas por la ACE del 33% y el 36%, respectivamente para estos países.

Los bricks para bebidas representan un desafío para el reciclaje debido a su compleja composición. Si bien los materiales utilizados son técnicamente reciclables, el formato del envase de cartón, que generalmente se trata de capas unidas de cartón, polímeros de plásticos y aluminio, dificulta la separación de estos materiales para su posterior reciclaje y reprocesamiento.

Falta de capacidad de procesamiento

El informe también resalta la dificultad de identificar y separar los envases de cartón para bebidas en las instalaciones habilitadas para ello, así como la falta de capacidad de procesamiento en las plantas de reciclaje especializadas, lo que tiene un impacto adicional en las tasas de reciclaje.

Joan Marc Simon, director de Zero Waste Europe, señala: “Mientras que el plástico ha estado en el punto de mira por sus bajas tasas de recogida y reciclaje, este estudio demuestra que otros materiales como el cartón tampoco lo están haciendo mucho mejor. Teniendo en cuenta los nuevos objetivos de reciclaje obligatorios en los países miembro de la Unión Europa, y sus nuevos métodos de cálculo, la UE debe elaborar directrices y metodologías claras para garantizar una verdadera reciclabilidad”.

Estos nuevos datos sobre el reciclaje de envases bricks emergen en un momento importante en tanto que el Gobierno español se encuentra elaborando la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados que deberá establecer nuevos objetivos e instrumentos para avanzar en prevención, reutilización y reciclaje de calidad. Una propuesta de Ley que las entidades de la Alianza Residuo Cero consideran que debería de ser mucho más ambiciosa de lo que se está planteando actualmente y que, en el ámbito de los bricks, "debería apostar por asegurar que los productores de envases prioricen la circularidad en los procesos de diseño debería ser uno de los mayores compromisos del sector".

Un envase complejo, multicapa y difícilmente reciclable

En este sentido, Rosa García, directora de la Fundación Rezero considera: “Este nuevo estudio reafirma que los envases bricks representan el ejemplo paradigmático de envase complejo, multicapa, difícilmente reciclable y que sería necesario sustituir por envases reutilizables o efectivamente reciclables”. Para Carlos Arribas, responsable de Residuos en Ecologistas en Acción, "los bricks son productos difícilmente reciclables en la totalidad de sus componentes y son el ejemplo de lo que no se debería consentir. No se debería autorizar lanzar al mercado un producto que no se demuestre fehacientemente que es reciclable o reutilizable.".

Y en esta línea, Julio Barea responsable de la campaña de residuos de Greenpeace España, insiste: “Ecoembes lidera una gestión de envases que, lejos de provocar cambios dirigidos a reducir el impacto ambiental y sobre la salud humana de los residuos, fomentando el ecodiseño y la puesta en el mercado de envases más fáciles de reciclar, perpetúa su modelo y el negocio de las empresas adscritas”.

Para terminar, Adriana Espinosa, responsable de Amigos de la Tierra, ha recordado: “Este estudio demuestra, una vez más, lo lejos que está el reciclaje de ser una herramienta realmente útil para la gestión de los residuos. La industria envasadora sigue insistiendo en proponer soluciones irreales que nos alejan de lo que verdaderamente necesitamos. La nueva Ley de Residuos debe basarse en la prevención de residuos, la reutilización y la responsabilidad ampliada del productor como pilares fundamentales”.