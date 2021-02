¿Es posible hacer la compra sin plástico?

En el mundo donde prima lo rápido, lo barato, lo sencillo y la filosofía del usar y tirar el plástico se ha convertido en el enemigo a batir si se quiere conservar el planeta. Cada año, 9 millones de toneladas de desperdicios de este material acaban en el mar, según un estudio de la ONG ambientalista Greenpeace.

Cada día generamos en nuestros hogares basura no biodegradable y, sin duda, es un hábito que podemos cambiar porque, ¿quién no ha visto a estas alturas las grandes mareas de plásticos que llenan nuestros mares y no se ha preocupado? Desde luego en Cuenca ya hay quien se ha concienciado con ello y son ya varias tiendas locales y supermercados en los que eliminar y reducir el uso de plástico entre sus estanterías ya es una realidad. Entre ellas encontramos a 4eco, la tienda de detergentes y productos de limpieza a granel, Alcampo Cuenca, Coopera Natura o el primer ‘supermercado verde’ de Mercadona en la ciudad. Además ya existen aplicaciones móviles como Go Zero Waste, una herramienta que anima a llegar a vivir sin este material. Entre sus funciones permite identificar establecimientos libres de este componente.

En primer lugar se encuentra Coopera Natura, una tienda puesta en marcha por productores agroecológicos de la provincia junto a la cooperativa La Entreverá. En su local se respira una filosofía ecológica y venden legumbres, pasta, arroz, especias, frutos secos, semillas, fruta y verdura, entre otros productos. Además, la próxima semana van a añadir a su inventario de artículos productos de limpieza a granel. Entre sus apuestas se encuentra la de cambiar las bolsas de plástico por las de tela o fécula de patata y además, fomentan que sus clientes lleven sus propios envases de cristal o plástico reutilizable para almacenar los alimentos.

“Creemos que vamos a volver a comprar como antiguamente, cuando nuestros padres y abuelos consumían todo a granel”, asegura Jaime Illana, uno de los socios de Coopera. Si bien es cierto, esperan que las administraciones públicas se impliquen para conseguir materiales alternativos para reemplazar totalmente al plástico porque, “contamos con envases de cristal, pero puede romperse, y el acero se sube mucho de precio”, destaca.

Por otro lado, encontramos a 4eco, la alternativa para evitar el despilfarro de envases en la compra de detergentes y productos de limpieza. Su propietaria Teresa López abrió esta pequeña tienda hace apenas 3 años y asegura que “los conquenses cada vez más están más concienciados”, aunque el parón por la pandemia le ha afectado.

En su caso ofrece detergentes y suavizantes neutros para evitar alergias, friegasuelos, lavaplatos o productos aptos para vitrocerámicas. Tras tres años de experiencia ha notado que “a los clientes les cuesta cambiar de hábitos porque están acostumbrados a ir al supermercado y comprar todo de una sola vez y algunos todavía se sorprenden de que este tipo de comercio exista en Cuenca”, asevera López.

En cuanto a los supermercados conquenses, desde Alcampo Cuenca, apuestan por hacer un uso responsable del plástico y además trabajan en torno a dos ejes: eliminar los envases de este material de un solo uso y concienciar a los ciudadanos. Por ello han sustituido las vajillas de plástico de un solo uso por otras fabricadas a partir de materiales naturales y compostables como el cartón, madera, pulpa de caña, bambú y almidón de maíz. Además, desde 2020 los clientes pueden llevar su propio envase para transportar las compras de charcutería, pescadería o carnicería. Un servicio que, por desgracia, ha desaparecido ante las estrictas normas sanitarias derivadas de la Covid.

Por otro lado, en el departamento de frutas y verduras se han eliminado las bandejas de corcho para evitar el sobre envasado de productos. Por ejemplo, ya no encontrarán cuatro plátanos presentados en una bandeja y envueltos en film transparente. Por último, han puesto a la venta mallas reutilizables en esta sección.

Para concluir, de los tres establecimientos Mercadona de la capital conquense, el ubicado en la Avenida de San Julián es lo que se conoce como ‘supermercado verde’, cuyo propósito es que todos sus envases sean reciclables. Enmarcados dentro de la estrategia 6.25 persigue seguir cuidando el planeta gracias a un sistema de Economía Circular. Esta tienda sigue un Nuevo Modelo de Tienda Eficiente, que reduce hasta un 40% el consumo de energía frente a una tienda convencional y acoge puntos de recarga para vehículos eléctricos en los parkings.

Además, en la semana pasada la cadena anunciaba la eliminación de las bolsas de plástico de un solo uso de todas sus tiendas físicas y repartos a domicilio, producto que será sustituido por unas nuevas fabricadas a partir de fécula de patata e identificadas con un pictograma indicativo.

Tras este repaso Las Noticias de Cuenca ha comprobado que hacer la compra sin plástico es posible, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer para reducir a cero el consumo de este material tan contaminante y perjudicial para el medio ambiente. Poco a poco hemos visto como en los últimos años los consumidores son más responsables y siguen al pie de la letra la regla de las tres erres: reducir, reciclar y reutilizar.

Tips para cambiar de hábitos

Hay muchos aspectos que cambiar en las ciudades pero podemos centrarnos en aquellos que podemos mejorar las personas puesto que son los que más impactos ambientales tienen. Los plásticos, y en concreto los de un solo uso, han invadido nuestra vida. Reducir su uso y el impacto es responsabilidad de todos, tanto de las administraciones públicas como de los usuarios. Es necesario abandonar la cultura del usar y tirar para apostar por un estilo de vida libre de plásticos. Para ello te proponemos algunos tips.

En el supermercado cambia las bolsas de plástico por otras reutilizables, por ejemplo, las de tela de algodón son perfectas para el pan. Apuesta por comprar los alimentos a granel, en muchos establecimientos puedes encontrar frutas, verduras, legumbres, pasta o frutos secos. En este sentido, evita los productos sobreenvasados, estos son los que se presentan en bandejas de poliestireno o corcho y que además, están cubiertas de film transparente. Cuando vayas al supermercado lleva tus propios envases de cristal para la sección de pescadería y carnicería; así podrás congelarlo directamente en casa.

Para los productos de limpieza e higiene también existen alternativas sostenibles. Por ejemplo, existen establecimientos como 4eco en Cuenca que venden detergentes, suavizantes y productos de limpieza a granel. En cuanto a la higiene personal ya puedes encontrar champús en formato pastilla que simplemente van envueltos en papel. Otra alternativa es cambiar los cepillos de dientes tradicionales por otros fabricados a partir de bambú.

En tu día a día, elimina el uso de vasos, cubiertos o pajitas de plástico. Si usas 'tuppers' escoge materiales como el vidrio, el acero inoxidable o el bambú. Escoge botellas o termos de vidrio o acero inoxidable para llevar tu bebida a cualquier sitio. Para los más pequeños busca juguetes de madera, tela, látex o caucho natural.