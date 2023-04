'Right to Repair' o cómo alargar la vida de las cosas

'Right to repair' no es más que el anglicismo que se utiliza para reivindicar el derecho a reparar. Desde Amigas de la Tierra llevan un tiempo trabajando para reclamar la necesidad de alargar la vida de las cosas, incluyendo el derecho a reparar, como una herramienta para el cambio de modelo: en este sentido se desarrolla la campaña 'Alargascencia' con cientos de establecimientos de segunda mano, reparación y alquiler.

Ahora, para reforzar este trabajo y apostar por herramientas prácticas que nos permitan darle varias vidas a nuestros objetivos, la organización se ha unido a la campaña europea Right to Repair, una coalición de más de 100 organizaciones de 21 países europeos que luchan por productos más duraderos y reparables y por hacer que la reparación sea la norma.

“Creemos que todas deberíamos tener derecho a reparar nuestros productos. Cada vez más gente está hartar de tirar cosas porque ya no las pueden reparar, por eso el interés de la ciudadanía por conservar y reparar electrodomésticos, ropa, aparatos electrónicos y muchos otros productos es creciente. La industria obstaculiza el derecho a reparar de las personas consumidoras: el alto precio de las reparaciones junto con la imposibilidad de encontrar piezas de recambio y su alto coste, además de la falta de información, con frecuencia hace más rentable comprar un producto nuevo que repararlo, y si no, desde luego lo hace más tedioso”, afirma Amigas de la Tierra.

Explica que dado que la mayoría de los productos son cada vez más difíciles de arreglar, muchas veces nos vemos obligados a entrar en “una espiral de consumo que daña al planeta”, a la población y también a nuestro propio bolsillo como consumidores. Ante la emergencia ecosocial, urge poner fin a esta situación que “solo sale rentable a los fabricante y grandes marcas. No solo tendría más sentido para el medio ambiente, sino que también crearía puestos de trabajo y respondería a los deseos de las personas consumidoras de tener productos más duraderos”.

Estas son algunas de sus propuestas conjuntas:

Productos diseñados para durar y para ser reparados cuando sea necesario.

Acceso universal a repuestos y manuales de reparación asequibles.

Actualizaciones de software a largo plazo.

Información sobre la reparabilidad del producto para la ciudadanía y reparadores en el punto de compra.

Es indispensable que la Comisión Europea y el Gobierno español tomen medidas efectivas para garantizar el Derecho a reparar, por eso desde la red 'Right to Repair' exigen “medidas significativas y urgentes”, denunciando el “lavado verde a través del cual las grandes empresas y corporaciones maquillan sus productos con sostenibilidad, el llamado Greenwashing, sin modificar sus modos de producción ni políticas internas e impidiendo el acceso a la información necesaria para ejercer un consumo crítico y transformador”.