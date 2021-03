Cerca de la mitad de los autónomos y las pymes de Albacete tuvieron que ajustar su plantilla en 2020

Más de un 44,1 por ciento de las pymes y los autónomos de la provincia de Albacete recurrieron a algún tipo de medida de ajuste de plantilla durante el 2020. De ellos, más de la mitad, un 23,9 por ciento, se acogieron a los ERTE de suspensión de contratos, un 10,4% a los despidos y un 9,1% a los ERTE de reducción de jornada.

Son datos que arroja el Barómetro Empresarial realizado por la Confederación de Empresarios de Albacete, FEDA, en el que han participado 501 empresas y autónomos de la provincia.

La plantilla de trabajadores se ha reducido en el 25,4 por ciento de las empresas encuestadas, concentrándose la mayor pérdida de puestos de trabajo en el sector de la hostelería, con una reducción del 13,5% del empleo. Se registra un leve aumento en el sector de la agricultura y la ganadería, con un incremento del 0,3 por ciento de la plantilla.

En cuanto a la facturación, la provincia de Albacete ha registrado una reducción del 16,5 por ciento, lo que en términos absolutos se traduce en la pérdida de 740 millones de euros.

La mayor caída se registra igualmente en la hostelería, con una pérdida de casi la mitad de la facturación, el 44,8 por ciento, unos 196 millones de euros menos. Le sigue el comercio, con 175 millones de euros menos de facturación y la industria, con una reducción de 162 millones de euros.

De nuevo, el único sector que experimenta un incremento es el agroalimentario, con un aumento de la facturación de 9 millones de euros. Sector agroalimentario gracias al cual la caída del PIB en la provincia no ha sido tan acusada como en el resto de España. El peso del sector agrícola, la industria agroalimentaria y la Administración Pública en Albacete han hecho que la reducción del PIB sea del 7,4 por ciento, un 3,6 por ciento menos que la media nacional, que ha registrado un descenso del 11 por ciento.

Optimistas ante 2021

Respecto al 2021, los empresarios encuestados se han mostrado optimistas, el 80 por ciento piensa que la facturación durante este año será igual o mejor que en 2020, siendo más escépticos los profesionales del sector hostelero, transportes y comercio.

El 90,2 por ciento de los encuestados prevé mantener o aumentar las contrataciones, destacando el sector de la construcción y la agricultura.

El presidente de FEDA, Artemio Pérez, ha señalado en rueda de prensa que este optimismo debe venir acompañado de ayudas para que se convierta en una realidad, "el tema es que las ayudas lleguen pronto y a los sectores más desfavorecidos", "somos muy optimistas pensando que con 50 millones de euros en ayudas que van a llegar a la provincia vamos a reactivar el tejido empresarial".

Pérez ha criticado la falta de ayudas y los requisitos impuestos a los solicitantes, "cuantas empresas no pueden acceder a las ayudas porque su facturación no ha caído un 30%, miles". "Vienen pocas ayudas y los requisitos son tan importantes que vamos a dejar que muchas empresas mueran y no se consuman las pocas ayudas", ha concluido el presidente de los empresarios.