Feria FP Dual, una oportunidad virtual para mejorar el dialogo entre empresas y el alumnado

La Cámara de Comercio de Ciudad Real y CaixaBank Dualiza, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, organizan el próximo 18 de noviembre la Feria de FP Dual, que este año también será en formato virtual. A través de la feria, se quiere poner en contacto a las empresas con los diferentes agentes participantes en la FP Dual: centros de formación, autoridades educativas y alumnos. De este modo, el objetivo es asesorar a las empresas sobre la utilidad de la Formación Profesional Dual, así como promocionar y apoyar su papel como agentes formativos.

Para ello, durante la feria, las pymes podrán contar con asesoramiento personalizado por parte de técnicos camerales, a través de reuniones 'one to one' en las que podrán resolver todas sus dudas sobre esta modalidad formativa y sobre su papel en el proceso docente. Además, se impartirán talleres tanto para empresas como para jóvenes. En el primer caso se hablará sobre el papel del tutor de empresa en un proyecto de FP Dual y, en caso de los talleres para jóvenes, serán ellos, junto a los centros, los que tomen la palabra para compartir sus experiencias.

Fomentar el diálogo entre empresas

La feria también contará con un área de contactos para fomentar el diálogo entre empresas en busca de perfiles profesionales y estudiantes de centros de Formación Profesional, con un total de 37 estands virtuales, de los cuales 14 corresponden a centros formativos, 20 a empresas y entre los cuales también se encuentran los de Caixabank, Cámara de Comercio y la Delegación de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Todo ello para que visitantes, empresas y alumnado puedan conocer en profundidad la FP Dual y las posibilidades que esta ofrece tanto a unos como a otros.

La plataforma virtual permite al visitante personalizar su avatar y recorrer los diferentes espacios de la feria, como la zona de expositores, zona de networking, salas de reuniones y auditorio de una forma cómoda y amigable.

Las inscripciones para asistir a la Feria como visitante podrán realizarse hasta el día 17 de noviembre, a través de la página web de la Cámara de Comercio (www.camaracr.org). Una vez inscritos, los asistentes recibirán las instrucciones y claves para acceder a la plataforma virtual el día del evento.

CaixaBank Dualiza es el proyecto impulsado por la primera entidad financiera del país para la promoción y el prestigio de la Formación Profesional y su modalidad dual, convencidos de que "solo un mayor impulso de la formación puede ayudarnos a conseguir una sociedad más cohesionada y una reducción de las desigualdades".