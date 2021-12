Una granja de insectos se alza ganadora del programa Sherpa de apoyo a emprendedores con un premio de más de 12.000 euros

Ana García Miralles, con su proyecto ‘Entomogranja Miralles’ (Hellín), fue la ganadora de la novena edición del Programa Sherpa de apoyo a emprendedores liderado por la Confederación de Empresarios de Albacete, FEDA, con la colaboración de la Diputación Provincial de Albacete, el Ayuntamiento de Albacete y BBVA. Se llevó un premio de 6.000 euros del propio programa, más otros 6.500 euros adicionales aportados por el Ayuntamiento de Hellín, debido a que se trata de un proyecto ubicado en dicho municipio, e incluso con perspectivas de querer instalarse en la pedanía de Agramón. 'Entomogranja' Miralles es un proyecto de cría de insectos que serán procesados en harinas destinadas a la fabricación de piensos para consumo animal. Motivo por el que la entrega de este premio adicional contó con la presencia del alcalde de Hellín, Ramón García.

En el acto de clausura del Programa Sherpa también se entregaron otros tres premios de 3.000 euros cada uno. Juan Ramón García Robles, con su proyecto ‘Yokando’ (Albacete) dedicado a la venta y distribución online de todo tipo de productos destinados al hogar, y Raúl Esteve Quílez, con su proyecto ‘REQ Aluminium’ (Caudete) de fabricación de lingotes de aluminio para la industria provenientes de la recuperación de chatarras no férricas, tuvieron premio. Por su parte, Isabel Jiménez Jiménez fue la ganadora de la votación online, así que también recibió premio su proyecto ‘Shimmy Roots’ (Albacete), un espacio que acoge actividades relacionadas con la danza, la música y la expresión corporal, poniendo su foco en los bailes swing.

“Os queremos en FEDA”

Artemio Pérez Alfaro, presidente de FEDA, señaló en su intervención que a lo largo de estas nueve ediciones se han recibido cerca de un millar de solicitudes de toda la provincia para participar en el Programa Sherpa, de las que han salido 300 proyectos seleccionados, el 50% liderados por mujeres.

En este sentido, explicó Artemio, “la mujer emprendedora ha tenido un papel muy relevante en este programa y en el conjunto de la economía, con proyectos destacados en varios sectores”. El presidente de FEDA destacó que los proyectos emprendedores participantes en el Programa Sherpa tienen una supervivencia del 72% durante el año siguiente a su paso por el mismo, una estadística que da la vuelta a la nacional, que dice que solo el 25% de las iniciativas emprendedoras sobrevive el primer año.

Artemio Pérez finalizó su intervención tendiendo la mano a los 25 emprendedores que han participado en esta novena edición del Programa Sherpa: “Como presidente de FEDA os puedo decir que os queremos entre nosotros como nuevos empresarios y empresarias. Por tanto, a los que queréis empezar en el mundo de la empresa, contad con el apoyo de FEDA. Aquí, como digo siempre, se emprende y se aprende”.

“Tener detrás el respaldo de FEDA es una garantía de éxito”

La próxima edición del Programa Sherpa contará con más premios, una novedad que anunció el presidente de la Diputación Provincial, Santiago Cabañero. La institución provincial ofrecerá el año próximo, además de su aportación habitual, dos premios de 5.000 euros cada uno para proyectos que se ubiquen en cualquier localidad de la provincia con una población menor a los 5.000 habitantes, incluidas las pedanías, una apuesta claramente por el mundo rural.

“Es más que evidente que aquí ganan todos los y las protagonistas de cada uno de los 25 proyectos que han conformado la ‘familia’ de esta edición. Ganan porque no hay mejor inversión que la formación, y han recibido la mejor. Ganan porque, en el emprendimiento es fundamental que tengas cerca quien pueda no solo acompañarte en el camino, sino indicarte cómo llegar mejor al objetivo y qué ayudas puedes encontrar en el trayecto. Y ganan porque tener detrás el respaldo de FEDA es una garantía de éxito”, indicó Cabañero.

Estos no serán los únicos premios adicionales a los que optarán los emprendedores, sino que, siguiendo la línea abierta por Hellín, el presidente de FEDA anunció que los ayuntamientos de La Roda y Caudete también ofrecerán una aportación especial si el ganador es un proyecto ubicado en sus localidades, como así lo han comprometido ya sus alcaldes.

El Programa Sherpa seguirá contando con el apoyo del Ayuntamiento de Albacete y de BBVA. Así los afirmaron Emilio Sáez, alcalde de Albacete, y Fernando Gimeno, director del centro de banca clientes de BBVA en Albacete.

Durante su intervención el alcalde de Albacete, Emilio Sáez, ha puesto en valor la importancia del Programa Sherpa felicitando a los emprendedores y emprendedoras participantes por lanzarse a crear nuevas y originales actividades empresariales.

Sáez ha querido lanzar un mensaje de “confianza” a los participantes animándoles a “no abandonar nunca la pasión y apostar siempre por los proyectos” ya que “os necesitamos para seguir haciendo ciudad y provincia”.

Fernando Gimeno, director banca cliente BBVA en Albacete, felicitó a los participantes del Programa ‘Sherpa’ 2021, trasladando el apoyo de la entidad al tejido empresarial por su importancia en el desarrollo económico y social de la provincia. Recordaba en este sentido que desde BBVA se presta un apoyo a los emprendedores basado en la especialización y las necesidades particulares de cada uno de ellos.

También participaron en el evento las concejales del Ayuntamiento de Albacete, Laura Avellaneda, de emprendimiento; y Maria José López Ortega, de Hacienda.

La fábrica de los sueños

La primera parte del evento final de la novena edición del Programa Sherpa contó con la conferencia ‘La fábrica de los sueños’, impartida por Javi Soto. De manera bastante amena y siempre con la interacción de los asistentes, fue repasando algunos aspectos que marcarán a los emprendedores y sus proyectos durante los próximos años.

“Lo que hace que te levantes por la mañana no debe ser el dinero, sino tu propósito, tu corazón, tu motivación”, explicó Soto, que animó a los emprendedores a no dejar de formarse nunca. “Hay un montón de cosas que no conocemos y que nos pueden ser útiles. Sigue aprendiendo, fórmate”.

En el trayecto hacia los sueños de cada uno, Javi Soto afirmó que “de nada sirve equivocarte y pedir perdón si luego vas a seguir haciendo lo mismo”, por lo que animó a los emprendedores a “aprender de los errores”. En este sentido hizo un alegato sobre el optimismo, que “depende de ti. Termina de creértelo, porque siempre habrá personas que confíen en ti”.

Ese recorrido por ‘la fábrica de los sueños’ terminó con un alegato final por parte de Javi Soto: “No abandonéis vuestro sueño. Disfrutad trabajando porque es el mayor sueño que un emprendedor puede tener”.