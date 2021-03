Las políticas públicas han logrado que el impacto económico de la crisis sanitaria haya sido menor en Castilla-La Mancha, según BBVA

El informe de BBVA Research para Castilla-La Mancha augura una caída menor del crecimiento y resalta un impacto menor de la crisis sanitaria en la región. En gran parte, señalaron los expertos de la entidad bancaria, gracias al esfuerzo de las políticas públicas regionales que se ha registrado durante el último año. Así lo señaló Miguel Cardoso, economista jefe en España de BBVA Research. Juan Carlos Hidalgo, director territorial de Madrid y Castilla-La Mancha, señaló que el informe quiere contribuir "ahora más que nunca" a que la sociedad castellanomanchega esté más informada y "pueda tomar decisiones" para afrontar los retos y oportunidades que se presentan tras la crisis sanitaria. "Podemos adelantar que el equipo prevé un 4,4% de incremento del PIB en 2021 y un 6,2% en el 2022", resaltó.

Miguel Cardoso, economista jefe para España, ha resaltado la caída "histórica" de la actividad, que llega a un 9% en la región, pero que ha sido menor de todos modos en relación al concjunto de España, donde se registró una caida del 11%. En particular, señaló, esto tiene que ver con la "menor exposición" de la región al turismo, "particularmente al gasto de extranjeros", y también con el "buen comportamiento" del sector exportador y la inversión, que ha tenido un comportamiento "relativamente bueno".

Situación regional "muy heterogénea"

Cardoso ha resaltado especialmente las políticas públicas que se han llevado a cabo "para mantener el empleo y el tejido productivo" y para hacer también que el "ajuste no sea tan intenso" en el ingreso de las familias. Tanto del Gobierno autonómico como del Estado, recalcó, mientras apuntaba que cómo creció el gasto, sobre todo el sanitario, para contener la pandemia. Sin embargo, la situación en la región es muy heterogénea.

En este sentido, apuntó a la vacunación como la gran esperanza para mejorar la confianza de hogares y empresas. "Esperamos que se traduzca en un incremento significativo del gasto privado de los hogares", señaló. También apuntó a los fondos europeos como el programa 'Next Generation', que "debería tener un impacto significativo sobre la inversión durante la segunda parte de 2021 y durante 2022", resaltó Cardoso.

Que la caída de la afiliación a la Seguridad Social haya sido "bastante menor" en ciertas partes de la región se achaca también a los "grandes éxitos" de la política económica que se ha seguido, como ocurre con los ERTE y otras medidas tomadas, que han ayudado a "mantener el empleo, tejido productivo y sostener la caída de ingresos de las familias". Incluso en algunas zonas, como Ciudad Real, Talavera de la Reina o Toledo, se ha podido ver un incremento en el nivel de la afiliación, apoyado en el "mayor peso relativo de la actividad agroalimentaria y en el sector público en la capital".

Caída del gasto medio semanal

Fue en abril del año pasado cuando el gasto medio semanal vio su mayor caída, en todos los sectores. Sin embargo, el agroalimentario y el de la tecnología sostuvieron la situación. "En la medida que nuestro trabajo o consumo de entretenimiento proviene de la tecnología, hemos invertido más en tablets u ordenadores", señaló. También resaltó que los meses de verano fueron "relativamente positivos", en especial en relación a lo esperado con el turismo extranjero. "La demanda externa se recuperó parcialmente en el segundo semestre, con una buena evolución de exportaciones de bienes, que caen menos que lo que cayeron en el conjunto de España y es uno de los pocos sectores que ya han recuperado sus niveles observados de actividad a un año vista".

Por otro lado, Cardoso resaltó que la venta de viviendas se ha recuperado de manera "significativa", y también que el sector privado ha contribuido a suavizar el sitio manteniendo el gasto, gracias a cómo ha cambiado el gasto público de la Junta de Comunidades. "Se ha incrementado en tres puntos y medio, y eso ha ayudado a sostener la economía", recalcó.

Sin embargo, recalcó que "incluso en un escenario de recuperación es probable que haya empresas que no sean viables". En este sentido, ha resaltado que es de "vital importancia" que las medidas que se pongan en marcha ayuden a recuperar la solvencia de las empresas y que no supongan un lastre para la recuperación ecoómica. "No queremos empresas artificalmente sostenidas", concluyó.